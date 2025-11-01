搶兩岸話語權 陸「台灣光復」紀錄片今上映

今年是台灣光復八十周年，中共官方除已透過大陸全國人大常委會將十月廿五日定位台灣光復紀念日外，官方也拍攝了相關的紀錄片，定今天上映。中台辦宣傳局長陳斌華說，官方將支持創作更多優質涉台題材影視作品，積極開展涉台愛國教育。

據央視新聞，中共中央台灣事務辦公室（中台辦）、大陸全國台聯、中央廣播電視總台聯合出品的紀錄片「國土重光—紀念台灣光復八十周年」定今日在央視綜合頻道播出。釋出的畫面顯示，包含中共重要涉台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，以及前哈佛大學費正清中國研究中心主任柯偉林等都有出鏡。

消息指，全片共分「甲午之殤」、「誓死保台」、「不屈抗爭」、「山海同袍」、「破曉曙光」、「回歸祖國」六集，揭露日本侵占並殖民台灣五十年的殘酷剝削與壓迫，再現台灣人民心向祖國、對外來侵略始終不屈的民族精神，「昭示中國終將統一、也必將統一，是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢」。攝製組輾轉十多個省市和台灣採訪拍攝，赴境內外多個檔案館拍攝大量的歷史文物和檔案文獻等，很多內容為首次披露。

針對「台灣地位未定論」，央視強調，本片首次披露美國國家檔案館館藏的美國白宮一九四三年十二月一日發表的「開羅宣言」新聞公報草稿，挖掘一九四二年國共兩黨共同開展反對「台灣國際共管論」輿論鬥爭並取得最終勝利的案例，「用鐵一般的資料和歷史事實證明台灣回歸中國不容篡改和質疑」。