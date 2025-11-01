陸配錢麗發表武統言論遭註銷戶籍 邱垂正：是否驅逐要經聯審會

華碩員工、陸配錢麗因多次發表武統言論被註銷台灣戶籍，錢麗抗議自己被扣帽子，向陸委會提起行政訴願。媒體關注是否驅逐出境，陸委會主委邱垂正昨在立法院表示，要經過聯審會，我國為民主法治國家，除了依法還要走程序。海基會秘書長羅文嘉說，「台灣很自由也很寬容，但我們有基本底線」。

邱垂正表示，錢麗已取得台灣人身分，在台灣生活很久，錢麗基於經營中華人民共和國解放軍的臉書網站，用中國大陸的法律恫嚇公司同仁及種種的因素，被內政部聯審會以「兩岸人民關係條例」第十八條取消錢麗在台灣的身分證，本來是擁有定居資格，考量錢麗狀況後，退回定居身分，現為居留身分。

邱垂正說，遺憾錢麗持續講些傷害台灣人民情感的言論和言行，持續訴諸中國大陸法律恫嚇、傷害台灣的人民情感，武統言論傷害台灣，在台灣引發激烈對立，真的很遺憾。最近收到很多民眾的陳情、檢舉很多，相關機關會依照兩岸人民關係條例第十八條、相關子法，對錢麗依法處理。

媒體問到是否不排除驅逐出境？邱垂正先說「是」。媒體再次向邱確定，「所以是不排除驅逐出境？」邱趕忙說，「我們要聯審會」，因為我國是民主法治國家，除了依法還要走程序，但是他要強調，絕大部分的陸配都是認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢麗這樣。

錢麗聲明，她只是「支持解放軍威懾台獨、不支持武統」。海基會秘書長羅文嘉昨天說，「看了她的聲明，你就知道她真的不能代表多數中國在台灣的陸配姐妹」，「她是非常極端而且偏激的，你認同的是解放軍武統解決台灣問題，台灣很自由也很寬容，你可以做其他選擇，但我們有基本底線」。