在台浙籍同鄉會交流 洪秀柱籲鄉親心懷民族大義

浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會31日在杭州舉辦在台浙籍同鄉會交流活動，浙江省委常委王文序表示，要堅持體現一個中國原則的九二共識，同鄉會應該更好地發揮橋樑紐帶作用；國民黨前主席洪秀柱以影片致詞，呼籲鄉親們要心懷民族大義，要繼續做兩岸融合發展的推動者、民族復興的參與者。

10月31日下午，由浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會主辦的「浙里同根 兩岸同心」在台浙籍同鄉會交流活動在杭州開幕。據主辦單位，台灣各浙籍同鄉會代表400多人參加系列活動。會中並發表「心心鄉印」簽章同鄉會倡議書。

浙江省委常委王文序表示，浙江人無論走到哪裡，「根」永遠在浙江，希望大家一起堅守家國大業，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共同追求和平統一的美好未來。個別同鄉會應該更好地發揮橋樑紐帶作用，組織更多的鄉親，尤其是年輕人回家，共同感受故里日新月異的變化，共同承續兩岸一脈的中華文化。

國民黨前主席洪秀柱以影片形式發表致詞，她呼籲，鄉親們要心懷民族大義，要繼續做一個中國原則和「九二共識」的捍衛者、兩岸融合發展的推動者、民族復興的參與者；做深好交流交融，搭建老中青梯隊可持續發展，搭建更多兩岸交流平台；加強世代傳承，讓在台灣出生的浙籍年輕人連接故土，在交流中建立深厚的情誼，讓兩岸一家親、同屬中國人，共同為偉大民族復興的理念在年輕人心中扎根。

海峽兩岸關係協會（海協會）常務副會長龍明彪表示，在台浙籍同鄉會多年來積極參與兩岸交流活動，為增進在台鄉親國家民族文化認同，發揮了重要作用。希望同鄉會為更多台灣同胞來大陸發展搭橋牽線，把同鄉會打造成為服務在台鄉親的溫暖港灣。