強化「涉台愛國教育」 陸國台辦預告紀念台灣光復紀錄片將播出

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國台辦發文預告紀念台灣光復八十周年的紀錄片將於明起在大陸官媒央視的頻道播出。取自國台辦微信公眾號
在早前大陸全國人大常委會會議，通過設立10月25日為台灣光復紀念日的決定，大陸國台辦亦表態將舉辦各類紀念活動，展開「涉台愛國教育」後，大陸國台辦今天在微信公眾號發文，預告明起紀錄片《國土重光——紀念台灣光復80週年》將在大陸官媒頻道播出，表示內容「還原兩岸同胞血脈相連的史實」，揭露日本殖民台灣的「殘酷剝削與壓迫」，昭示必將統一的大勢。

據大陸國台辦微信公眾號，為紀念台灣光復八十周年，這一紀錄片由中共中央台辦、大陸全國台連、大陸中央廣播電視總台聯合出品，分為《甲午之殤》《誓死保台》《不屈抗爭》《山海同袍》《破曉曙光》《回歸祖國》6集。

對於紀錄片內容，大陸國台辦文章稱，通過嚴謹的歷史考證和專家學者、親歷者的解讀，還原兩岸同胞血脈相連的史實，揭露日本侵佔並殖民台灣50年的殘酷剝削與壓迫，「再現台灣人民心向祖國、對外來侵略始終不屈的民族精神，昭示中國終將統一、也必將統一，是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢」。

文章並指，攝影劇組輾轉大陸十多個省市和「台灣地區」採訪拍攝，很多內容是首次披露。

包括展現「台灣少數民族起源於長江流域、與大陸的民族和族群同根同源的最新考古學成果」，和日本覬覦台灣的《樺山資紀日記》相關內容，以及當時駐台清軍將領劉永福、吳彭年、楊泗洪等人聯合台灣士紳丘逢甲、「抗日客家三傑」吳湯興、徐驤、姜紹祖等一批台灣抗日志士誓死保衛台灣的鬥爭。

大陸國台辦文章還稱，紀錄片介紹了「中國共產黨團結培養台灣進步青年、指導島內抗日運動、推動台灣回歸祖國等重要史實」，參與創建台灣共產黨的中共黨員翁澤生等人的事蹟，還有針對「台灣地位未定論」的反駁，以及台灣光復後，台胞祭祖告慰祖先的情況。

國台辦 台灣光復八十周年 紀錄片

