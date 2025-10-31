強化「涉台愛國教育」 陸國台辦預告紀念台灣光復紀錄片將播出

在早前大陸全國人大常委會會議，通過設立10月25日為台灣光復紀念日的決定，大陸國台辦亦表態將舉辦各類紀念活動，展開「涉台愛國教育」後，大陸國台辦今天在微信公眾號發文，預告明起紀錄片《國土重光——紀念台灣光復80週年》將在大陸官媒頻道播出，表示內容「還原兩岸同胞血脈相連的史實」，揭露日本殖民台灣的「殘酷剝削與壓迫」，昭示必將統一的大勢。

據大陸國台辦微信公眾號，為紀念台灣光復八十周年，這一紀錄片由中共中央台辦、大陸全國台連、大陸中央廣播電視總台聯合出品，分為《甲午之殤》《誓死保台》《不屈抗爭》《山海同袍》《破曉曙光》《回歸祖國》6集。

對於紀錄片內容，大陸國台辦文章稱，通過嚴謹的歷史考證和專家學者、親歷者的解讀，還原兩岸同胞血脈相連的史實，揭露日本侵佔並殖民台灣50年的殘酷剝削與壓迫，「再現台灣人民心向祖國、對外來侵略始終不屈的民族精神，昭示中國終將統一、也必將統一，是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢」。

文章並指，攝影劇組輾轉大陸十多個省市和「台灣地區」採訪拍攝，很多內容是首次披露。

包括展現「台灣少數民族起源於長江流域、與大陸的民族和族群同根同源的最新考古學成果」，和日本覬覦台灣的《樺山資紀日記》相關內容，以及當時駐台清軍將領劉永福、吳彭年、楊泗洪等人聯合台灣士紳丘逢甲、「抗日客家三傑」吳湯興、徐驤、姜紹祖等一批台灣抗日志士誓死保衛台灣的鬥爭。

大陸國台辦文章還稱，紀錄片介紹了「中國共產黨團結培養台灣進步青年、指導島內抗日運動、推動台灣回歸祖國等重要史實」，參與創建台灣共產黨的中共黨員翁澤生等人的事蹟，還有針對「台灣地位未定論」的反駁，以及台灣光復後，台胞祭祖告慰祖先的情況。