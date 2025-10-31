快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

聽新聞
0:00 / 0:00

陸籍申請定居須註銷護照 海基會：按程序驗證

中央社／ 台北31日電
圖為海基會秘書長羅文嘉。中央社
圖為海基會秘書長羅文嘉。中央社

內政部公告新制，陸籍人士申請在台定居，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。海基會今天表示，相關文件必須走公證程序，將多宣導新制作法。

內政部公告「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」新制，要求陸籍人士申請在台定居，除了繳交喪失原籍證明外，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。

海峽交流基金會（海基會）31日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

羅文嘉表示，海基會配合政府政策、法令規範辦理，中國大陸任何文書若要在台灣使用，由於涉及政府法律效力，必須經過公證程序；內政部新規要求陸籍人士申請在台定居必須有放棄或註銷大陸護照證明文件，也需要經過公證程序。

羅文嘉指出，後續將觀察、統計實務處理狀況，再把執行情形回報給政策制定單位。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑在8月表示，關於中國大陸會不會發給未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照的證明，目前確實沒有看過實例，倘若未能取得，可另以具結替代。

梁文傑強調，具結一定要誠實以告，倘若確實持有大陸護照，將會要求當事人剪角護照；後續若發現當事人使用大陸護照出國等，將會影響其在台定居身分。

護照 羅文嘉 海基會

延伸閱讀

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

陸配錢麗8月已被廢止台灣戶籍 陸委會：兩岸條例有撤回條件

相關新聞

高市上任後首場中日元首會 陸證實習近平南韓期間會見高市早苗

在早前日媒報導，日方就日相高市早苗與大陸國家主席習近平的首次雙邊首腦會談，展開了協調後，據新華社今天下午報導證實，「習近...

鄭麗文「不放棄武力保台」 陸涉台學者：不成熟的話不會是討論的對象

國民黨新主席鄭麗文明日正式就任，日前在接受外媒《德國之聲》專訪時表示「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」，上海東亞研究所...

陸配錢麗頻談武統遭註銷戶籍 是否驅逐出境？陸委會主委邱垂正這樣說

華碩員工、陸配錢麗因多次發表武統言論被註銷台灣戶籍，錢麗則抗議自己被扣帽子，並表示已向陸委會提起行政訴願。陸委會主委邱垂...

強化「涉台愛國教育」 陸國台辦預告紀念台灣光復紀錄片將播出

在早前大陸全國人大常委會會議，通過設立10月25日為台灣光復紀念日的決定，大陸國台辦亦表態將舉辦各類紀念活動，展開「涉台...

陸籍申請定居須註銷護照 海基會：按程序驗證

內政部公告新制，陸籍人士申請在台定居，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。海基會今天表示，相關文件必須...

海基會：今年已接到132案赴陸失聯陳情 僅55案確認情況、詐騙占比高

海基會31日公布，今年以來接獲的人身自由受限制的陳情案，共有132案，其中確認失蹤有55案、另有77案未確認，前者當中涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。