快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

海基會：今年已接到132案赴陸失聯陳情 僅55案確認情況、詐騙占比高

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉31日公開呼籲國台辦講清楚涉及宗教的台灣人在大陸人身自由個案。（記者廖士鋒／攝影）
海基會秘書長羅文嘉31日公開呼籲國台辦講清楚涉及宗教的台灣人在大陸人身自由個案。（記者廖士鋒／攝影）

海基會31日公布，今年以來接獲的人身自由受限制的陳情案，共有132案，其中確認失蹤有55案、另有77案未確認，前者當中涉及詐欺案件占比高。

海基會祕書長羅文嘉31日下午在例行背景說明會上主動提及上述統計。他說，這132件陳情案裡，已經確認情況的有55案、另有77案未確認。他補充說，統計是以案件為編號，不是以人數為依據。

確認的55案中，可分為三部分，陸方正式通報有25案、家屬收到對岸通知得知的有15案、失聯後取得聯繫的有15案。確認案中，22案是涉及詐騙，其他案件有走私、毒品、隱匿不法所得等等，詐欺占比特別高。

尚未確認的77案，有21案疑似被拘留（據家屬或台協側面了解），另外56案完全沒消息。

羅文嘉說，今年與去年兩年加起來有219案，尚未確認行蹤有111案，已確認106案。

至於先前羅文嘉公開披露一貫道、統一教、清海無上師等教派赴陸被捕相關案件，並表示會聯繫主管機關呼籲一貫道不要赴陸，羅文嘉說，內政部宗教司有主動跟海基會連絡，相關報告跟案例也都有正式函給內政部，「還沒告知現在做怎麼樣」。

羅文嘉今日也公開喊話國台辦，「請國台辦來回應我們公布的台灣人因為宗教因素而被中共逮捕拘禁，目前有11件」，到底有沒有這些件數？有沒有抓這些人？這些人被抓了多久？準備關多久？什麼時候放回來？呼籲國台辦「說明清楚哪一項是抹黑，哪一項是污蔑」。

此前就羅文嘉稱沒有宗教自由怎麼會有宗教交流等內容，國台辦發言人彭慶恩回應指，有關說法完全是抹黑污蔑，再次暴露民進黨當局對兩岸同胞走近走親的恐懼和阻撓禁限兩岸交流的險惡用心。我們一貫奉行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務，支持兩岸宗教界依法依規開展交流。

羅文嘉 國台辦 海基會

延伸閱讀

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

銜接藍海線一期…淡海輕軌二期內政部通過 將再辦公展說明會

鄭麗文當選國民黨主席願赴陸會面習近平 陸國台辦「這麼回應」

回應海協會會長 海基會秘書長：隨時準備好、不設前提下恢復聯繫

相關新聞

高市上任後首場中日元首會 陸證實習近平南韓期間會見高市早苗

在早前日媒報導，日方就日相高市早苗與大陸國家主席習近平的首次雙邊首腦會談，展開了協調後，據新華社今天下午報導證實，「習近...

鄭麗文「不放棄武力保台」 陸涉台學者：不成熟的話不會是討論的對象

國民黨新主席鄭麗文明日正式就任，日前在接受外媒《德國之聲》專訪時表示「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」，上海東亞研究所...

陸配錢麗頻談武統遭註銷戶籍 是否驅逐出境？陸委會主委邱垂正這樣說

華碩員工、陸配錢麗因多次發表武統言論被註銷台灣戶籍，錢麗則抗議自己被扣帽子，並表示已向陸委會提起行政訴願。陸委會主委邱垂...

強化「涉台愛國教育」 陸國台辦預告紀念台灣光復紀錄片將播出

在早前大陸全國人大常委會會議，通過設立10月25日為台灣光復紀念日的決定，大陸國台辦亦表態將舉辦各類紀念活動，展開「涉台...

陸籍申請定居須註銷護照 海基會：按程序驗證

內政部公告新制，陸籍人士申請在台定居，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。海基會今天表示，相關文件必須...

海基會：今年已接到132案赴陸失聯陳情 僅55案確認情況、詐騙占比高

海基會31日公布，今年以來接獲的人身自由受限制的陳情案，共有132案，其中確認失蹤有55案、另有77案未確認，前者當中涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。