海基會：今年已接到132案赴陸失聯陳情 僅55案確認情況、詐騙占比高

海基會31日公布，今年以來接獲的人身自由受限制的陳情案，共有132案，其中確認失蹤有55案、另有77案未確認，前者當中涉及詐欺案件占比高。

海基會祕書長羅文嘉31日下午在例行背景說明會上主動提及上述統計。他說，這132件陳情案裡，已經確認情況的有55案、另有77案未確認。他補充說，統計是以案件為編號，不是以人數為依據。

確認的55案中，可分為三部分，陸方正式通報有25案、家屬收到對岸通知得知的有15案、失聯後取得聯繫的有15案。確認案中，22案是涉及詐騙，其他案件有走私、毒品、隱匿不法所得等等，詐欺占比特別高。

尚未確認的77案，有21案疑似被拘留（據家屬或台協側面了解），另外56案完全沒消息。

羅文嘉說，今年與去年兩年加起來有219案，尚未確認行蹤有111案，已確認106案。

至於先前羅文嘉公開披露一貫道、統一教、清海無上師等教派赴陸被捕相關案件，並表示會聯繫主管機關呼籲一貫道不要赴陸，羅文嘉說，內政部宗教司有主動跟海基會連絡，相關報告跟案例也都有正式函給內政部，「還沒告知現在做怎麼樣」。

羅文嘉今日也公開喊話國台辦，「請國台辦來回應我們公布的台灣人因為宗教因素而被中共逮捕拘禁，目前有11件」，到底有沒有這些件數？有沒有抓這些人？這些人被抓了多久？準備關多久？什麼時候放回來？呼籲國台辦「說明清楚哪一項是抹黑，哪一項是污蔑」。

此前就羅文嘉稱沒有宗教自由怎麼會有宗教交流等內容，國台辦發言人彭慶恩回應指，有關說法完全是抹黑污蔑，再次暴露民進黨當局對兩岸同胞走近走親的恐懼和阻撓禁限兩岸交流的險惡用心。我們一貫奉行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務，支持兩岸宗教界依法依規開展交流。