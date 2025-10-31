港府擴「短期訪客計劃」 認可台灣居民在內可不需申請工作簽證到港

香港政府宣布，11月1日起擴展「短期訪客計劃」，新增環境、智庫等五個界別，這意味著包括台灣居民在內的合資格人士，可不需申請工作簽證或進入許可到港。

香港政府新擴展的計劃全名「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」，這一計劃2022年6月試推，2024年6月1日起實施，提供入境便利予獲認可主辦機構邀請╱保證人士到香港參加活動。在此之前，該計劃認可港府部門支持的十二個界別，包括醫療衛生、高等教育、文化藝術、體育、文物、創意產業、創新科技、香港特首政策組辦的桂冠論壇、航空、國際大型活動、金融、發展與建築。

這一計劃適用合資格訪客，包括可免簽證訪港國家的國民；須持簽證／進入許可訪港的人士；中國大陸、澳門和台灣居民。

港府最新公布擴大的五個界別，包括環境、職業安全與健康、海事、智庫及其他。港府還在七個原有界別增加認可機構及指定短期活動，計劃擴展後，將涵蓋17個界別、共約490個認可機構。

港府稱上此舉是在不影響本地就業大前提下，讓更多非本地人才以訪客身份來港參與指定短期活動，不需要申請工作簽證或進入許可。港府保安局說，擴展計劃是為方便營商及促進不同界別發展，進一步強化香港作為「超級聯繫人」角色，創造更多交流同合作機會。