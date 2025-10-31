陸配錢麗被取消戶籍 海基會：若認同解放軍武統、可以做其他選擇

陸配錢麗被註銷台灣身分，原因是鼓吹武統，但錢說她只是「支持解放軍威懾台獨、不支持武統」，對此海基會秘書長羅文嘉31日說，錢麗的聲明「我相信多數台灣人看不下去」，羅文嘉強調，「你認同的是解放軍武統解決台灣問題，台灣很自由也很寬容，你可以做其他選擇，但我們有基本底線」。

羅文嘉說，對於錢麗的聲明「看了你就知道她真的不能代表多數中國在台灣的陸配姐妹」，羅文嘉直言自己認為「她是非常極端而且非常偏激的，這種人我認為她真的不適合」。

羅文嘉說，既然不認同台灣的民主制度，既然否定中華民國的民主自由體制，既然支持解放軍武力威懾，「這些種種都說明你並不認同台灣這塊土地，不認同台灣民主制度」。

羅文嘉說，若拿錢麗的說明去問在野黨從黨主席到立委問能不能認同，「我覺得不會認同」，他也說近幾個月與眾多陸配接觸，「他們對這些人（錢麗等）是極為反感的」。

至於是否支持政府訂定明確的標準與界限？羅文嘉說，法律的執行當然有解釋的問題，有裁處的輕重問題，但這也是在法律授權之下，所以行政部門根據法律做任何裁處，不服的任何當事人，根據法律的程序去進行救濟，這是個民主法治國家的正常的程序。

他強調台灣有36萬陸配，（因武統言論）被註銷戶籍的應該只有她一位，如果加上之前的陸配（廢止居留許可）有3位，全部是4位，36萬中的4位，是非常少數，「所以這條界限跟法律規定其實很清楚，沒有什麼模糊」。

另對於內政部已經修正大陸地區人民來台居留定居的許可辦法，當中新增規定申請來台定居者，需要繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」。對於新規是否需要海基會認證相關大陸護照的公證書、以及若無法取得公證書後續處理方法，羅文嘉說，海基會是受政府委託執行兩岸包括文書認證的業務，所以內政部或陸委會通過新的法律規定後會正式通知，海基會再受理和辦理接下來有關文書認證的新規定，按照新的規定來辦理。

他表示，正式實施之後，就從規定的實施日期起，所有作業會告訴要來或將要申辦相關人，必須具備的提供的相關文件，海基會將如實把政策和法律法規的內容告訴相關的申請民眾。

羅文嘉並指，民眾如果持有對岸任何文書，需要在台灣做相關使用，尤其是涉及政府法令公權力行使的，按照《兩岸人民關係條例》都要經過海基會的認證，「如果他的證件與法律規定的不夠完備，我們會做統計，再把到底執行狀況如何，我們會再函給政策制定單位」。

至於是否會讓更多人知道新法規，羅文嘉說「這我們會做」。

此前陸委會曾表示，未來陸籍人士申請在台定居，必須提出沒有領用大陸地區護照的證明書。倘若沒有辦法提出，或原本就未持有護照，也可以採用具結方式處理。