鄭麗文「不放棄武力保台」 陸涉台學者：不成熟的話不會是討論的對象

國民黨新主席鄭麗文明日正式就任，日前在接受外媒《德國之聲》專訪時表示「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」，上海東亞研究所研究員包承柯表示，當鄭麗文的基本立場是明確的，就不會因為她的一句話去評論其用意何在。

包承柯表示，還是基本相信鄭麗文在當選國民黨主席隔天回覆大陸國家主席習近平賀電所說的「海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展」，不會因為她的一句話，去過多評論其用意何在，而是在於她基本立場是明確的。

他認為，鄭麗文的地位和過去顯著不同，現在會感覺到責任越來越大，也會經過內心震盪，在跳躍式到了新高度時，可能會有些徬徨猶豫，或需要進一步思考的東西。在新的高度裡面，還需要逐漸適應的過程，有些問題可能考慮的並不這麼成熟，這些不成熟的話就不會是討論的對象。

包承柯進一步指出，鄭麗文過去是媒體評論者、是批評的角色。今後擔任黨主席，可能更多的是被別人批評、挑戰、挑刺，不可否認心裡肯定會承受比較大的內心挑戰，她需要時間去逐漸理解這個職位的真正含義，要理解她現在變成台灣第二大政黨創造最關鍵風向標的關鍵人物，所以每句話稍有不慎或偏頗，都會引起數十倍、數百倍的批評。

至於鄭麗文說這段話可能的原因是什麼？包承柯表示，現在不去做過多的揣測，過兩、三個月，她的語言會更加成熟。她剛剛從選舉出來，還需要時間去撫平黨內不同意見，會出現各種很寬泛意義上的表述，所以現在不能因為她的一句話去判斷其立場。既然鄭麗文選取了寬泛的表述，那麼就給她寬泛的環境去處理問題。過了三、四個月，或是明年初、春節以後，會看到一個更成熟文的鄭麗文。