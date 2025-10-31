聽新聞
高市上任後首場中日元首會 陸證實習近平南韓期間會見高市早苗
在早前日媒報導，日方就日相高市早苗與大陸國家主席習近平的首次雙邊首腦會談，展開了協調後，據新華社今天下午報導證實，「習近平會見日本首相高市早苗」。
大陸國家主席習近平正在韓國出席APEC峰會，發表了題為《共建普惠包容的開放型亞太經濟》的演講。後，大陸官媒相繼發布，習近平在韓國慶洲出席APEC峰會期間，會見加拿大總理卡尼、泰國總理阿努廷的消息，但目前尚未詳細訊息。
下午四時，大陸官媒新華社再發布快訊證實，「習近平會見日本首相高市早苗」。
這是高市早苗上任後，首次上演的中日雙邊首腦會談，日媒共同社等早前就報導，雙方已就此次會談展開協調，但大陸外交部一直未證實此訊息。
大陸外長王毅28日曾與日本新任外相茂木敏充通話。王毅當時說，歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。
