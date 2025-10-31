快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

聽新聞
0:00 / 0:00

高市上任後首場中日元首會 陸證實習近平南韓期間會見高市早苗

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
日本共同社29日曾報導，日中兩國政府已就31日在南韓舉行日本新任首相高市早苗和中國國家主席習近平的首次會談展開協調。（路透）
日本共同社29日曾報導，日中兩國政府已就31日在南韓舉行日本新任首相高市早苗和中國國家主席習近平的首次會談展開協調。（路透）

在早前日媒報導，日方就日相高市早苗與大陸國家主席習近平的首次雙邊首腦會談，展開了協調後，據新華社今天下午報導證實，「習近平會見日本首相高市早苗」。

大陸國家主席習近平正在韓國出席APEC峰會，發表了題為《共建普惠包容的開放型亞太經濟》的演講。後，大陸官媒相繼發布，習近平在韓國慶洲出席APEC峰會期間，會見加拿大總理卡尼、泰國總理阿努廷的消息，但目前尚未詳細訊息。

下午四時，大陸官媒新華社再發布快訊證實，「習近平會見日本首相高市早苗」。

這是高市早苗上任後，首次上演的中日雙邊首腦會談，日媒共同社等早前就報導，雙方已就此次會談展開協調，但大陸外交部一直未證實此訊息。

大陸外長王毅28日曾與日本新任外相茂木敏充通話。王毅當時說，歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。

習近平 中日關係 高市早苗

延伸閱讀

不是金正恩專屬 習近平隨扈「跑步追車」貼身保護

8年前明顯矮一截 習近平長高？ 比肩川普零差距

日相、韓總統首度會談 穿梭外交促合作 避談中國問題

閉門會談100分鐘 川普宣布明年4月訪中 習近平將回訪

相關新聞

高市上任後首場中日元首會 陸證實習近平南韓期間會見高市早苗

在早前日媒報導，日方就日相高市早苗與大陸國家主席習近平的首次雙邊首腦會談，展開了協調後，據新華社今天下午報導證實，「習近...

美中防長會談 美國防長：關注中國大陸在南海、台海周邊活動

昨日川習會雖然沒有觸及台灣，但今日雙邊防長會談，台灣議題並沒有被漏掉，除了大陸防長強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮...

川習會隔天雙方防長會談！董軍：兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢

在中國大陸與美國領導人舉辦川習會後的隔天，雙方的防長進行通話，大陸防長董軍強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，美方在...

「中台辦」出品 陸版「台灣光復80年」六集紀錄片明日上映

今年是台灣光復80周年，中共官方相當重視，除了已經透過大陸全國人大常委會將10月25日定位台灣光復紀念日外，官方也拍攝了...

陸配錢麗被取消戶籍 海基會：若認同解放軍武統、可以做其他選擇

陸配錢麗被註銷台灣身分，原因是鼓吹武統，但錢說她只是「支持解放軍威懾台獨、不支持武統」，對此海基會秘書長羅文嘉31日說，...

鄭麗文「不放棄武力保台」 陸涉台學者：不成熟的話不會是討論的對象

國民黨新主席鄭麗文明日正式就任，日前在接受外媒《德國之聲》專訪時表示「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」，上海東亞研究所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。