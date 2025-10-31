陸配錢麗頻談武統遭註銷戶籍 是否驅逐出境？陸委會主委邱垂正這樣說

華碩員工、陸配錢麗因多次發表武統言論被註銷台灣戶籍，錢麗則抗議自己被扣帽子，並表示已向陸委會提起行政訴願。陸委會主委邱垂正今在立法院受訪表示，遺憾錢麗持續講些傷害台灣人民情感的言論；媒體關注是否驅逐出境，邱垂正表示，要聯審會，因為我國是民主法治國家，除依法還要走程序，多數陸配認同這塊土地，不要標籤化。

鄭麗文接受德國之聲專訪時，表示「在我們的憲法法理裡頭，我們就是中國人」。對此，邱垂正說，憲法有中國人的規定嗎？擁有中華民國國籍是中華民國國民，他沒有意見；退輔會主委嚴德發說，還是要依據憲法，這看怎麼解讀，「我們是中華民國國民，很清楚」。

另對於錢麗案，邱垂正表示，錢麗已經取得台灣人身分，在台灣生活很久，錢麗基於經營中華人民共和國解放軍的臉書網站，還有用中國大陸的法律恫嚇公司同仁及種種的因素，被內政部聯審會以「兩岸人民關係條例」第18條取消錢麗在台灣的身分證，本來是擁有定居資格，考量錢麗狀況後退回去居留身分，現在是居留身分。

邱垂正說，遺憾錢麗持續講些傷害台灣人民情感的言論和言行，那也持續訴諸中國大陸法律恫嚇、傷害台灣的人民情感，持續講些武統方式來傷害台灣，引發在台灣激烈對立，真的很遺憾。最近收到很多民眾的陳情、檢舉很多，相關機關也會依照兩岸人民關係條例第18條、相關子法，對錢麗依法處理。

媒體問到是否不排除驅逐出境？邱垂正先說「是」。媒體再次向邱確定，「所以是不排除驅逐出境？」邱趕忙說，「我們要聯審會」，因為我國是民主法治國家，除了依法還要走程序，但是他要強調，絕大部分的陸配都是認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢麗這樣。

邱垂正說，是只有錢麗這個個案，不要對其他陸配有標籤化的看法，大部分的陸配都是認同這塊土地，一起守護這塊土地、安居樂業的人，不要因為錢麗這個案子，標籤化他們，也要跟社會訴求這一點。