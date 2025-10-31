美中防長會談 美國防長：關注中國大陸在南海、台海周邊活動

昨日川習會雖然沒有觸及台灣，但今日雙邊防長會談，台灣議題並沒有被漏掉，除了大陸防長強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」，美國防長也表示美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與大陸國防部長董軍31日在東協防長會議的場邊進行會談。赫格塞斯在臉書發文說，「這是一場良好而有建設性的會議」。

據其發布的照片，雙方各有八位人員上桌，另外還有若干相關人員坐在第二排。

他並指自己強調在印太保持「權力平衡」的重要性，並強調美國關注中國大陸在南海、台灣以及美國在印太盟友和夥伴周圍的活動。

赫格塞斯表示，美國不尋求衝突，將繼續堅定捍衛其利益，確保它在該地區有能力做到這點。他指出，今天的會晤是在9月9日日與董的視訊會議。「我們將繼續與解放軍討論相互重要的事情」。

另據大陸國防部官網，董軍說，大陸國家主席習近平與美國總統川普在南韓成功會晤，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，指出中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。

他表示，「兩國防務部門要以實際行動落實好元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通增信釋疑，拓開一線官兵良性互動，鼓勵院校、學界、戰略界為兩軍探索正確相處之道提供助力，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，為兩國關係平穩前行做好同向支撐」。

董軍強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。

他說，大陸致力於和平發展，同時堅決維護國家安全利益，「對侵權挑釁行為有充分實力從容應對」。希望美方把「不遏制中國、不尋求發生衝突」的表態落實到行動上，與大陸一道為地區和世界和平安全注入正能量。此外「雙方還就其他問題交換了意見」。

值得注意的是，陸方的通稿當中，並沒有寫出赫格塞斯的任何說法；赫格塞斯也沒有在臉書提及董軍的任何表態。