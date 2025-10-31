「中台辦」出品 陸版「台灣光復80年」六集紀錄片明日上映

今年是台灣光復80周年，中共官方相當重視，除了已經透過大陸全國人大常委會將10月25日定位台灣光復紀念日外，官方也拍攝了相關的紀錄片，預計將於11月1日上映。

據央視新聞，中共中央台灣事務辦公室（中台辦）、大陸全國台聯、中央廣播電視總台聯合出品的6集紀錄片「國土重光—紀念台灣光復80周年」即將於11月1日於央視綜合頻道（CCTV-1）播出。

消息指，全片共分「甲午之殤」、「誓死保台」、「不屈抗爭」、「山海同袍」、「破曉曙光」、「回歸祖國」6集，通過嚴謹的歷史考證和專家學者、親歷者的解讀，還原兩岸同胞血脈相連的史實，揭露日本侵佔並殖民台灣50年的殘酷剝削與壓迫，再現台灣人民心向祖國、對外來侵略始終不屈的民族精神，「昭示中國終將統一、也必將統一，是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢」。

據指出，攝製組輾轉十多個省市和台灣地區採訪拍攝，並赴中央檔案館、中國人民抗日戰爭紀念館、中國第二歷史檔案館、國家圖書館、中國閩台緣博物館、福建省檔案館、日本國會圖書館、美國國家檔案館等拍攝大量的歷史文物和檔案文獻、日記、書信等，獲取了許多珍貴影像，很多內容為首次披露。

其中，台灣抗日志士林正亨受重傷後寫給母親的家信、黃素貞為上前線忍痛將孩子送走的回憶手稿等珍貴史料，係首次公開。另外參與創建台灣共產黨的中共黨員翁澤生等人「英雄事蹟」首次被搬上螢幕。該片也將首次披露日本覬覦台灣的《樺山資紀日記》相關內容。

值得注意的是，針對「台灣地位未定論」，央視強調，本片首次披露美國國家檔案館館藏的美國白宮1943年12月1日發表的《開羅宣言》新聞公報草稿，挖掘了1942年國共兩黨共同開展反對「台灣國際共管論」輿論鬥爭並取得最終勝利的案例，「用鐵一般的資料和歷史事實證明台灣回歸中國不容篡改和質疑」。

根據央視釋出的部分畫面，包含中共重要涉台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，以及哈佛大學費正清中國研究中心前主任柯偉林（William Kirby）等都有出鏡。