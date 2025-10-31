川習會隔天雙方防長會談！董軍：兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢

在中國大陸與美國領導人舉辦川習會後的隔天，雙方的防長進行通話，大陸防長董軍強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。

據大陸國防部官網，10月31日上午，正在馬來西亞出席第12屆東協防長擴大會的董軍與美國國防部長赫塞斯舉行會談。

董軍說，大陸國家主席習近平與美國總統川普在南韓成功會晤，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，指出中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。

他表示，「兩國防務部門要以實際行動落實好元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通增信釋疑，拓開一線官兵良性互動，鼓勵院校、學界、戰略界為兩軍探索正確相處之道提供助力，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，為兩國關係平穩前行做好同向支撐」。

董軍強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。

他說，大陸致力於和平發展，同時堅決維護國家安全利益，「對侵權挑釁行為有充分實力從容應對」。希望美方把「不遏制中國、不尋求發生衝突」的表態落實到行動上，與大陸一道為地區和世界和平安全注入正能量。此外「雙方還就其他問題交換了意見」。