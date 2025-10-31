快訊

王滬寧解讀「十五五」：統籌好兩次全會部署的改革任務

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共20屆四中全會23日閉幕，會中通過十五五規畫建議，中共政治局常委王滬寧31日撰文解讀。(歐新社)

中共二十屆四中全會審議通過了「十五五規劃建議」，中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧31日在官媒人民日報上撰文解讀，他強調，中共二十屆三中全會部署的改革任務需要在2029年完成，也就是必須在「十五五」時期內完成。「我們要在黨中央領導下統籌好兩次全會部署的改革任務」。

這篇4,000餘字、題為「深化經濟體制改革、推動高質量發展」的長文中，王滬寧指出，「十五五」時期，推動高質量發展依然是大陸經濟社會發展的主題，必須聚焦制約高質量發展的體制機制障礙，推進深層次改革，擴大高水平開放，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，持續增強發展動力和社會活力。

他強調，2024年中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。「建議」有關改革安排同三中全會部署在目標指向上一以貫之、在重大部署上接續遞進。「我們要統籌把握，把經濟體制改革推向深入」。

王滬寧指出，按照「建議」部署，要在優化提升傳統產業、提升產業鏈自主可控水準、培育壯大新興產業和未來產業、構建現代化基礎設施體系等方面持續深化改革，破除體制機制弊端，健全政策體系，創造良好發展環境。

而就圍繞加快高水平科技自立自強深化改革，引領發展新質生產力。王滬寧表示，「建議」提出，要抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，從完善新型舉國體制、完善國家創新體系，推動科技創新和產業創新深度融合、加快科技成果轉化為現實生產力，有效破解制約教育科技人才良性循環的各種梗阻，深入推進數字中國建設等方面提出一系列「針對性較強」的改革舉措。

他強調，「我們要結合貫徹落實二十屆三中全會部署統籌推進，特別是要健全相關規則和政策，加快形成同新質生產力更相適應的生產關係，大幅提升全要素生產率」。

針對外貿跟國際經貿合作，王滬寧提到，「十五五」時期，進一步擴大高水平對外開放，需要穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展國際循環。要積極擴大自主開放，對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，擴大單邊開放領域和區域。要推動貿易創新發展，促進外貿提質增效，大力發展服務貿易，創新發展數位貿易，完善出口管制和安全審查機制。要高質量共建「一帶一路」，強化合作規劃統籌管理。

對於政策步驟，王滬寧強調要加強統籌協調，他指出，中共二十屆三中全會部署的改革任務需要在2029年完成，也就是必須在「十五五」時期內完成。「我們要在黨中央領導下統籌好兩次全會部署的改革任務，有重點、有步驟、有秩序推進，合理安排改革先後順序、推進節奏、出台時機，推動各地區各部門加強工作協同，增強改革取向一致性」。

他表示，要緊密結合實際，找準自身面臨的主要矛盾和矛盾的主要方面，制定切合實際的具體改革舉措，「防止照搬照抄、上下一般粗」。他也提到，要盯住最難啃的硬骨頭精準發力，健全責任明晰、鏈條完整、環環相扣的改革落實機制，建立強有力的協調推進機制，加大督察問效力度，用好監督檢查和巡視巡察手段，「以釘釘子精神抓好落實」。

