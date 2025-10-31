快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
釜山川習會未提台灣，中共官媒已經提出解讀。美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場會面前握手。(美聯社)
釜山川習會未提台灣，中共官媒已經提出解讀。美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場會面前握手。(美聯社)

大陸國家主席習近平與美國總統川普30日在南韓釜山的會晤中，沒有提及台灣議題，受到廣泛關注，而中共官媒刊發一篇評論文章強調，「這次會晤不提台灣問題，實際上是於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

環球時報30日深夜刊出署名「北平鋒」的評論文章，當中做出上述表示。文章提到，習近平在此次會晤中指出，「當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，這是避免台灣成為全球「最危險的引爆點」，解決好台灣問題正是有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

文章稱，9月19日川習通話，消息稿也沒有直接提到台灣問題。9月20日北平鋒在「祖國統一勢不可擋」一文中指出，中美兩國元首務實、積極、建設性的通話釋放出的「相向而行」、「偉大關係」，「讓『倚美謀獨』的賴清德變得抓狂」。

此外川普在這次釜山會晤中表示，「美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好」，文章認為，川普期待明年早些時候訪問大陸，並邀請習近平訪美。川普也在飛機上受訪時說，這次會晤是「一次巨大的成功」。

就此北平鋒解讀，「這些重要資訊的意義內涵豐富，中美關係未來一段時間確定性向好發展的勢頭不言自明。相信這些重要資訊台灣社會能讀懂，賴清德之流也一定看得懂，會更加坐立不寧、寢食難安」。

值得一提的是，文章也重述了川習上次會晤2019年6月時，兩人就涉台立場的表態，文章指習闡述了大陸政府在台灣問題上的原則立場。川普當時表示，「我重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策」。此次釜山會晤的消息稿，未再提及台灣問題，「但中美元首極具建設性、前瞻性的表態更加令人回味無窮」。

對於這次習近平向川普喊話「讓中美關係這艘大船平穩前行」，文章強調，確保中美關係這艘大船不偏航、行得穩、走得遠，一個重要前提是美方正確認識和處理好台灣問題。兩利還是兩害，關鍵在於美方是否清醒認識到台灣問題是中國核心利益中的核心。「美方只有言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，堅定不支持『台獨』的立場，不干涉中國內政，才能為中美關係平穩發展築牢根基，也才能避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

中美關係 台灣問題 川普

相關新聞

川習會未談台灣！環球時報解讀：「於無聲處聽驚雷」

大陸國家主席習近平與美國總統川普30日在南韓釜山的會晤中，沒有提及台灣議題，受到廣泛關注，而中共官媒刊發一篇評論文章強調...

人民日報鐘聲：釜山會晤再次證明合作是中美唯一正確選擇

在大陸國家主席習近平與美國總統昨在南韓釜山舉行會晤並達成貿易協議後，人民日報今天刊登「鐘聲」評論員文章，這篇題為《中美兩...

陸31日發射神舟21號 首次帶老鼠上太空

大陸神舟廿一號載人太空船定今天（卅一日）廿三時四十四分發射升空。央視新聞昨天報導，神舟廿一號太空人在軌期間將新開展廿七項...

我管控公務員赴陸港澳 「將每年抽查」

近期政府不斷強化對於公務員到大陸、港澳地區的管理機制、以及公務員持有陸證的「常態化」清查。除了規範收緊、裁罰建議出爐之外...

我限期要求陸電商納管 淘寶：早在2018年已合法落地

近日國內發生非洲豬瘟，引發大陸電商是否將疫區相關產品輸入的疑慮，行政院長卓榮泰日前要求經濟部和數發部研究如何讓大陸電商平...

孫立人將軍次子盼將父遷葬大陸 陸委會：來台將領這種例子並不多

國軍抗日名將孫立人的次子孫天平日前宣告已向大陸國台辦申請，希望將孫立人遷葬回大陸，對此陸委會表示，先人的遺體是子女所繼承...

