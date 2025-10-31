人民日報鐘聲：釜山會晤再次證明合作是中美唯一正確選擇

在大陸國家主席習近平與美國總統昨在南韓釜山舉行會晤並達成貿易協議後，人民日報今天刊登「鐘聲」評論員文章，這篇題為《中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮》的文章稱，一個穩定、健康、永續的中美關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。中美兩國元首釜山會晤再次證明，中美之間的共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確選擇。

文章稱，10月30日，習近平主席在韓國釜山同美國總統川普舉行會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、長遠性問題以及共同關心的重大問題深入溝通，雙方都同意保持經常性交往，加強在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。國際社會高度關注此次會晤，認為會晤向世界釋放了正面訊號，為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力，為動盪變革的世界增添了寶貴的確定性。

評論指出，元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮不可替代的戰略引領作用。習近平主席和川普總統長期交往、彼此尊重，成為中美關係最寶貴的戰略資產。今年以來，習近平主席與川普總統3次通話，保持密切聯繫。每當中美關係遇到風浪和挑戰，正是透過這樣最高層次的直接溝通，雙方才能超越具體領域的分歧和摩擦，從戰略和全局高度凝聚共識，防止誤判，為中美關係這艘大船把握好方向、駕馭住大局，推動平穩前行，共同引領中美關係保持總體穩定。

它稱，今年以來，中美經貿關係經歷曲折，在兩國元首重要共識指引下，雙方經貿團隊先後舉行5輪磋商，形成了解決問題的共識。兩國元首此次會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。雙方團隊在吉隆坡經貿磋商中達成的相關共識與安排，給中美兩國與世界經濟吃下一顆「定心丸」。

文章說，這充分證明，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，雙方可以不斷壓縮問題清單，拉長合作清單，讓經貿繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

它指出，中美要當夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，有分歧和摩擦很正常，關鍵在於如何正確看待和處理差異與分歧。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益。

文章提到，目前，中國經濟發展勢頭不錯，今年前三季成長率達5.2%，向世界展現了中國經濟的強勁韌性與活力。 70多年來，中國堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。這是中國成功的重要密碼，與美方要實現的「讓美國再次偉大」並行不悖。

它表示，中共二十屆四中全會審議通過了未來5年的國家經濟和社會發展規劃建議，受到各方廣泛關注和歡迎。中國進一步全面深化改革、擴大對外開放，著力推動經濟實現質的有效提升與量的合理成長，將為中美合作開闢更廣闊空間。只要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，中美兩國完全可以互相成就、共同繁榮。

文章還提及，當前國際情勢變亂交織，世界再次處於關鍵十字路口。作為兩個具有全球影響力的大國，中美肩負特殊責任。兩國在區域和世界舞台上的良性互動，是應對層出不窮的全球挑戰的關鍵。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染病等領域合作前景良好。

文章進一步表示，中美合作可以辦成許多有利於兩國與世界的大事、實事、好事，這種在雙多邊框架下的協調與合作，彰顯了雙方共同的大國擔當。明年，中國將擔任亞太經合組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會，雙方同意相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果，將為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理作出貢獻。

最後文章提出，一個穩定、健康、永續的中美關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。中美兩國元首釜山會晤再次證明，中美之間的共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確選擇。

它稱，歷史的啟示，現實的需要，未來的呼喚，都指向一個結論：寬廣的地球足以容得下中美兩個大國，兩國可以做夥伴，做朋友。中方希望雙方能夠一道，以實際行動落實兩國元首會晤共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，為中美關係打下更為穩固的基礎，造福​​兩國人民，更好惠及世界。