陸今發射神舟21號 首次帶老鼠上太空

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
大陸預定十月卅一日晚間發射神舟二十一號載人太空船。中新社
大陸神舟廿一號載人太空船定今天（卅一日）廿三時四十四分發射升空。央視新聞昨天報導，神舟廿一號太空人在軌期間將新開展廿七項科學與應用項目，並將首次在軌實施中國嚙齒類哺乳動物太空科學實驗，選用兩雌兩雄四隻小鼠，隨太空船升空並進行在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。

報導稱，神舟廿一號此次主要針對太空生命科學與生物技術、航天醫學、太空材料科學、微重力流體物理與燃燒、航天新技術等多個領域的關鍵科學問題進行深入系統的研究。

四隻隨太空人升空的老鼠，之後也會隨著太空船返回地球，進一步開展科學研究，探索小鼠多組織器官在太間環境的應激響應和適應性變化規律。

央視指出，神舟廿一號還將開展太空環境下遺傳密碼起源與手性的關係項目，探索氨基酸—核甘的不同手性組合之間的選擇性規律，探討分子手性和重力環境對生物分子同手性起源的影響。

此外，神舟廿一號還上行了面向太空應用的鋰離子電池電化學光學原位研究、太空站在軌智能算力平台試驗等搭載項目，將為後續開展科學研究提供依據，為在軌應用進一步奠定基礎。

神舟廿一號乘組昨天在甘肅酒泉衛星發射中心問天閣公開亮相。他們是航天駕駛員張陸、航天飛行工程師武飛、載荷專家張洪章，張陸任指令長。

太空人 老鼠

美國防部準助理部長：與台日韓合作 強化集體安全

