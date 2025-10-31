我限期要求陸電商納管 淘寶：早在2018年已合法落地

近日國內發生非洲豬瘟，引發大陸電商是否將疫區相關產品輸入的疑慮，行政院長卓榮泰日前要求經濟部和數發部研究如何讓大陸電商平台淘寶和拼多多「限期落地」。淘寶台灣分站昨天發布聲明指出，二○一八年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管，並與台灣各主管機關持續合作，提升台灣消費者的跨境購物保障。

經濟部長龔明鑫廿九日表示，淘寶落地涉及法規面及執行面的問題，台灣對於中資來台營業以行業別做為管制基準，開放行業別沒有「電商」這一項，電商它的確會涉及到跨行業的領域，例如台灣不允許中資來台從事廣告業，但電商通常會涉及多廣告行為，因此需要討論如何落地及加強管理。

國民黨立委徐巧芯昨天在外交國防委員會質詢時詢問，淘寶等平台有沒有可能販售境外豬肉產品？陸委會副主委沈有忠表示，「境外豬肉不允許進口」；徐巧芯追問，民眾有沒有可能從淘寶等平台上，買到豬肉製品進口寄來台灣？沈有忠說他個人「沒有這個經驗」，但依法「是不可以的」。

面對立委質疑，沈有忠表示，目前跨部會已經就此議題展開研議，將依既有法令架構與經濟部、數發部合作，訂定具體執行規範。他進一步指出，「大方針來講，就是要要求境外電商在台落地，否則最終將面臨下架處理」。

淘寶台灣站昨天聲明，二○一八年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（淘寶台灣分公司），且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並積極配合不同主管機關的指導要求。

聲明指出，淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，自二○一八年起，即建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。