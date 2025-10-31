我管控公務員赴陸港澳 將建抽查機制、通報機制

近期政府不斷強化對於公務員到大陸、港澳地區的管理機制、以及公務員持有陸證的「常態化」清查。除了規範收緊、裁罰建議出爐之外，陸委會也擬定一套「強化公務員赴陸港澳管理機制精進措施」，宣告建立「公務員赴陸港澳有異常情事或失聯之通報機制」、「定期抽查違法赴陸港澳機制」等。

根據各級機關人事單位近日收到的函文，「精進措施」執行事項有六項，包含簡任十一職等以上未涉密人員，未經內政部許可原則不准出境赴陸，內政部移民署於國境線上原則「不得放行出關」；將建立「公務員赴陸港澳有異常情事或失聯之通報機制」，由各機關政風單位主責向陸委會、內政部及法務部進行通報；也建立全國各機關「定期抽查違法赴陸港澳機制」，由政風單位每年辦理等。

其中由法務部廉政署針對十職等以下公務員赴陸港澳的每年「抽查機制」，將比照出入境紀錄、差勤紀錄等，如發現未經申請赴陸港澳，啟動調查及應處。此外也要求內政部配合「精進措施」，於今年底前修正有關「案件裁罰基準」，增訂應審酌違反情節輕重、危害程度等情形，於法定罰鍰額度區間，酌予加重或減輕處罰。

期程上，這幾項措施，包含「通報機制」、「抽查機制」、十一職等以上未涉密人員未經許可「不得放行出關」，都於明年元旦起實施。

陸委會說明，鑑於近年中共於陸港澳積極誘拉我公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，為保護全體公務員及提高危機意識，並落實「賴十七條」及監察院糾正案，該會多次邀集國安局、銓敘部、國防部、人事行政總等機關共同研商該措施。

今年以來，政府已要求六十二點六萬名軍公教「核心」人員具結未申領大陸證件，明年將實施「常態化、制度化查核機制」，每半年督考一次，並列明「不配合查核之處置建議」；此外也已通函全國，公務員不分平假日赴大陸，均應事前申請許可或報經服務機關同意，並於差勤系統登錄；違規赴陸港澳最重可記兩大過免職；此次「精進措施」的訂定，凸顯政府內部人員管控的「機制」仍在加密。