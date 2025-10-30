黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話
民眾黨主席黃國昌今天表示，兩岸需要溝通、對談，不該是讓陸委會副主委梁文傑在記者會「講狠話」。梁文傑回應，如果要卑躬屈膝地講話，「我就不知道怎麼講話了」。
黃國昌今天在廣播節目專訪中表示，兩岸有歧異，需要被正視，不可能不對談、不溝通；如果不對談、不溝通，陸委會、海基會都可以被廢除，陸委會的功能不該是讓梁文傑開記者會、講狠話。
黃國昌也在廣播節目專訪中表示，不排斥與中共總書記習近平見面，不過由於還在中共黑名單上，這比較尷尬。
梁文傑回應，經常被人家抱怨講話太溫和、太慢條斯理，這是第一次被人家形容「放狠話」；如果應該要卑躬屈膝地講話，「我就不知道怎麼講話了」。
梁文傑表示，不知道黃國昌還有沒有被列在中共黑名單上，每個人都會有變化，政治情勢也會有變化。中共其實把話講得很清楚，未來要走「愛國者治台」模式，所謂的「愛國者」是指對中共效忠的人。
他說，若能見到習近平，表示一定是被認可過的「愛國者」，建議不需要太著急、太倉促的表態（指黃國昌不排斥與習近平見面）。
