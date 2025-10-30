快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

中央社／ 台北30日電
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

民眾黨主席黃國昌今天表示，兩岸需要溝通、對談，不該是讓陸委會副主委梁文傑在記者會「講狠話」。梁文傑回應，如果要卑躬屈膝地講話，「我就不知道怎麼講話了」。

黃國昌今天在廣播節目專訪中表示，兩岸有歧異，需要被正視，不可能不對談、不溝通；如果不對談、不溝通，陸委會、海基會都可以被廢除，陸委會的功能不該是讓梁文傑開記者會、講狠話。

黃國昌也在廣播節目專訪中表示，不排斥與中共總書記習近平見面，不過由於還在中共黑名單上，這比較尷尬。

梁文傑回應，經常被人家抱怨講話太溫和、太慢條斯理，這是第一次被人家形容「放狠話」；如果應該要卑躬屈膝地講話，「我就不知道怎麼講話了」。

梁文傑表示，不知道黃國昌還有沒有被列在中共黑名單上，每個人都會有變化，政治情勢也會有變化。中共其實把話講得很清楚，未來要走「愛國者治台」模式，所謂的「愛國者」是指對中共效忠的人。

他說，若能見到習近平，表示一定是被認可過的「愛國者」，建議不需要太著急、太倉促的表態（指黃國昌不排斥與習近平見面）。

梁文傑 黃國昌 中共 陸委會

延伸閱讀

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

川習會未談到台灣 黃國昌：所謂暫時性關稅還要多久？

陸配錢麗8月已被廢止台灣戶籍 陸委會：兩岸條例有撤回條件

爆醫療攻防演練用陸製網通設備 黃國昌：洪奇昌撐腰 數發部不敢有動作

相關新聞

淘寶、拼多多恐遭下架？卓揆鬆口將要求「限期落地」 陸委會證實了

跨境電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但始終未設立在台公司納管，引發綠營立委質疑。閣揆卓榮泰日前鬆口表示，將要求兩大平台...

陸配錢麗8月已被廢止台灣戶籍 陸委會：兩岸條例有撤回條件

陸委會副主委沈有忠30日上午在立法院證實移民署已於8月廢止陸配錢麗的台灣身分與戶籍，成為罕見的案例，就此陸委會下午於記者...

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

孫立人將軍次子孫天平日前表示，盼能將孫立人遺骨遷葬中國大陸安徽。陸委會今天表示，這是家屬的權力，政府沒有特定立場；當年很...

大陸公布 美將取消10%芬太尼稅、暫停對陸造船業調查一年

川習會後，大陸商務部也公布日前中美在吉隆坡舉行經貿磋商所達成的成果共識，包括美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關...

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

民眾黨主席黃國昌今天表示，兩岸需要溝通、對談，不該是讓陸委會副主委梁文傑在記者會「講狠話」。梁文傑回應，如果要卑躬屈膝地...

美國抵制陸製船失效？陸單月交付4輛大型LNG船創歷史紀錄

儘管美國先前對中國造船徵收費用以抵制陸造船發展，不過中國製船舶仍持續交付。中國船舶旗下滬東中華造船近期交付多輛LNG大型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。