美國抵制陸製船失效？陸單月交付4輛大型LNG船創歷史紀錄

儘管美國先前對中國造船徵收費用以抵制陸造船發展，不過中國製船舶仍持續交付。中國船舶旗下滬東中華造船近期交付多輛LNG大型船，並創下歷史首次單月交付4艘第五代LNG船的紀錄，標誌著大陸造船能力大幅提升。6月，大陸已承接全球近七成的綠色船舶訂單，並實現了對主流船型的全覆蓋。美國抵制效果有限。

文匯報報導，滬東中華造船自主研建的17.4萬立方公尺LNG大型運輸船「米赫澤姆」號30日交付；中船滬東中華31日還將交付同為第五代LNG船型的17.4萬立方公尺LNG大型船「綠能月」號。

據了解，「米赫澤姆」號是滬東中華建成的第55艘LNG船，為卡達能源項目建造。今年前十個月，該公司已累計交付8艘大型LNG船，提前2個月達到2024年全年交付水平。目前滬東中華手持LNG船訂單50多艘，在建20多艘，2025年全年有望交付大型LNG船11艘，再創大陸全國單年交付數量新紀錄。

統計顯示，大陸「十四五」期間，其國內LNG產業鏈國產化配套率同步提升，大陸國內LNG船配套供應商已發展到130多家，形成數百億產值的配套市場，大型LNG船的國產化配套率達80%以上。

而大陸LNG船訂單或未受美國抵制影響。此前，有消息稱，達飛已經與大連造船簽署6+4艘2.2萬TEU雙燃料LNG動力集裝箱船建造意向書；馬士基計畫訂造最多12艘1.8萬TEU雙燃料LNG動力集裝箱船，船廠可能選擇新時代造船或者揚子江船業。

國際船舶網稍早報導，在美國貿易代表署（USTR）2月發布針對中國航運、物流及造船業的301條款計畫後，今年3月至5月，中國船企接單量佔比降至30%以下，顯示政策影響船東對中國船企的下單意願。但最新資料顯示，今年夏季大陸船企的接單量開始恢復，6月中國船企所佔份額回升至65%以上，8月更達到了84%。

USTR14日根據其「對中國在海事、物流和造船行業尋求支配地位的行為、政策和做法的301調查報告」，將啟動第一階段費用徵收，對於中國建造、中國企業運營停靠在美國的船舶分不同狀況徵收港口費。而在習近平與川普30日會面後，美國暫停對中國海事、物流和造船業301調查措施一年等。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）此前發布報告稱，造船業成為中美競爭加劇中的一大焦點。2024年，中國在全球商船建造市佔超過了53%，而美國僅佔0.1%。僅中國船舶集團在2024年建造的商船噸位數量，就已經超過了美國自二戰結束以來整個造船業的累計造船總量。