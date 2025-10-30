淘寶、拼多多恐遭下架？卓揆鬆口將要求「限期落地」 陸委會證實了
跨境電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但始終未設立在台公司納管，引發綠營立委質疑。閣揆卓榮泰日前鬆口表示，將要求兩大平台「限期落地」，若不依法登記納入監管，將要求下架。陸委會副主委沈有忠證實，數位部、經濟部等跨部會已開始研議，大方向就是要求境外電商在台落地，否則將下架處理。
非洲豬瘟疫情引發外界質疑境外商品是否可能成為破口，民進黨立委吳秉叡日前質疑，境外電商平台淘寶、拼多多並未在台合法設立公司，卻持續提供台灣消費者購物，若透過境外平台輸入動植物產品或肉品，恐怕因此引發非洲豬瘟等風險。
閣揆卓榮泰對此回應，行政團隊已經著手研議，將要求經濟部與數位發展部共同研究，推動境外電商「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將依法要求平台下架。
國民黨立委徐巧芯今天在外交國防委員會質詢時詢問，多久會撤銷淘寶、拼多多在台灣電商平台APP？國貿署署長劉威廉回應，將回部內確認細節，暫未接獲明確時間指示。
徐巧芯質疑，淘寶等平台有沒有可能販售境外豬肉產品？陸委會副主委沈有忠表示「境外豬肉不允許進口」，立委追問，民眾有沒有可能從淘寶等平台上買到豬肉製品進口寄來台灣？沈有忠說他個人「沒有這個經驗」，但依法「是不可以的」。
面對立委追問，沈有忠說，目前跨部會已經就此議題展開研議，將依既有法令架構與經濟部、數發部合作，訂定具體執行規範。他進一步指出，「大方針來講，就是要要求境外電商在台落地，否則最終將面臨下架處理」。
