家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

中央社／ 台北30日電
陸委會。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影
陸委會。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影

孫立人將軍次子孫天平日前表示，盼能將孫立人遺骨遷葬中國大陸安徽。陸委會今天表示，這是家屬的權力，政府沒有特定立場；當年很多將軍安葬在台，後來遷葬在陸的例子不多。

大陸委員會（陸委會）30日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

孫立人家屬擬將孫立人遺骨遷葬。梁文傑對此回應，根據法律，先人遺體是子女繼承的「物」，由子女共同擁有，如果子女有達成遷葬共識，這是屬於他們的權力，政府不會有特定立場。

梁文傑表示，當年很多來台將軍後來沒有再遷葬中國大陸，例如何應欽、白崇禧、胡璉、胡宗南，倘若在台灣有子孫祭拜，也不一定要遷葬，過往的政治人物、公務人員遷葬中國大陸的例子不多。

梁文傑強調，孫立人遺骨是否遷葬，最後還是要由家屬決定，政府沒有准或不准的問題。

孫立人 梁文傑 陸委會

