川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾
美國總統川普星期四（10月30日）在川習會前，宣佈已指示美國戰爭部重啟核武測試。大陸外交部回應稱，中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾。
大陸外交部發言人郭嘉昆星期四在例行記者會回應相關問題時說，中方希望美方切實遵守相關義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。
川普星期四在社媒平台Truth Social發文稱，由於其他國家的核試驗計劃，他已指示美國戰爭部「以同等規模重新開始美國核武測試，測試程序將立即開始」。
他還說，美國擁有的核武數量比任何其他國家都多，俄羅斯位居第二，中國大陸則落在第三，不過中國將在五年內追上。
