快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國總統川普星期四（10月30日）在川習會前，宣佈已指示美國戰爭部重啟核武測試。大陸外交部回應稱，中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾。

大陸外交部發言人郭嘉昆星期四在例行記者會回應相關問題時說，中方希望美方切實遵守相關義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

川普星期四在社媒平台Truth Social發文稱，由於其他國家的核試驗計劃，他已指示美國戰爭部「以同等規模重新開始美國核武測試，測試程序將立即開始」。

他還說，美國擁有的核武數量比任何其他國家都多，俄羅斯位居第二，中國大陸則落在第三，不過中國將在五年內追上。

美國 核武 川習會

延伸閱讀

中美元首會晤後 川普：中國將開始購買「美國能源」

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

民進黨：中國操作川習會疑美棄台論 錯誤判斷不攻自破

川習會未提台灣…學者稱罕見：不代表高枕無憂 我方需審慎以對

相關新聞

陸配錢麗8月已被廢止台灣戶籍 陸委會：兩岸條例有撤回條件

陸委會副主委沈有忠30日上午在立法院證實移民署已於8月廢止陸配錢麗的台灣身分與戶籍，成為罕見的案例，就此陸委會下午於記者...

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

孫立人將軍次子孫天平日前表示，盼能將孫立人遺骨遷葬中國大陸安徽。陸委會今天表示，這是家屬的權力，政府沒有特定立場；當年很...

大陸公布 美將取消10%芬太尼稅、暫停對陸造船業調查一年

川習會後，大陸商務部也公布日前中美在吉隆坡舉行經貿磋商所達成的成果共識，包括美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關...

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

賴政府近期不斷強化對於公務員到大陸、港澳地區的管理機制、以及公務員持有陸證的「常態化」清查。繼規範收緊、財罰建議出爐後，...

陸人申請在台定居應交「放棄護照公證書」 10月31日上路

內政部今年7月預告修法，大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，應繳附未申領持用或已放...

喊話「停止玩火」 陸國防部：美方應充分認清售台武器的嚴重危害性

今天上午「川習會」上演，雖中方通稿未提台灣，但大陸國防部發言人張曉剛30日在例行記者會上，回應數個涉及台美的問題。他說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。