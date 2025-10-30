川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

快訊

中央社／ 北京30日電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普今天說下令五角大廈恢復核試。中國國防部今天對此僅表示，注意到有關報導，並重申中國的核政策是一貫和明確的。

川普（Donald Trump）今天在與中國國家主席習近平會面前，在社群平台上發文表示，美國擁有的核武器比任何其他國家還多，並指出俄羅斯位居第2，中國則是遠遠落後排在第3，但將在5年內迎頭趕上。川普並表示，已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試核武器。這個程序將立即開始。

中國國防部今天下午舉行10月份例行記者會。中國國防部發言人張曉剛對此表示，注意到有關報導，中國的核政策是一貫和明確的。

路透社報導，川普在搭乘空軍一號返回華盛頓時提到，需要進行核試驗以確保美國能與核武競爭對手保持同步，「其他國家都在進行核試驗，我認為我們也這麼做是合適的」。

據英國衛報（The Guardian）報導，美國上一次核試在1992年9月23日，代號為Divider，地點位於現稱「內華達國家安全區」（Nevada National SecuritySite）。

另外，有媒體關注到，川普已同意韓國建造核動力潛艦。張曉剛對此回應，中方在「半島問題」上的立場和政策保持著連續性和穩定性。

