喊話「停止玩火」 陸國防部：美方應充分認清售台武器的嚴重危害性

今天上午「川習會」上演，雖中方通稿未提台灣，但大陸國防部發言人張曉剛30日在例行記者會上，回應數個涉及台美的問題。他說，美方應充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，停止在涉及大陸核心利益的問題上玩火，切實將不支持台獨的承諾落到實處。

張曉剛30日主持大陸國防部例行記者會，對於日前舉行的美台國防工業會議做出上述表示。

他說，民進黨當局為一黨私利無底線媚美賣台，窮兵黷武，掏空台灣，加速把台灣老百姓推向災難深淵。民進黨當局買再多的武器，也改變不了兩岸軍事力量對比情勢，改變不了台獨必亡的宿命。

張曉剛並喊話，美方應充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，停止在涉及大陸核心利益的問題上玩火，切實將不支持台獨的承諾落到實處。解放軍將以更強大的能力，更可靠的手段，堅決反對任何台獨圖謀和外部干涉，捍衛國家主權和領土完整。

就總統賴清德在10月25日紀念古寧頭戰役勝利及近日談話中表示要強化國防等，以及大陸盛大紀念台灣光復八十周年，設立紀念日等議題。張曉剛說，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，宣示了大陸全國各族人民反對台獨分裂，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業的堅強決心。他稱，正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，以武拒統，自取滅亡。

另，對於近日大陸官媒發布吉林一號拍攝的多個對台灣的衛星空拍圖，張曉剛表示，「中國的衛星看看中國台灣的大好河山很正常，沒有什麼大驚小怪的」。