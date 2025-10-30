川習會後是中美防長會？陸國防部：對發展兩軍關係持開放態度

在美國總統川普與大陸國家主席習近平今天在韓國舉行「川習會」後，大陸國防部今天宣布，防長董軍將於今起至11月2日，赴馬來西亞吉隆坡出席東協防長擴大會等活動。對於董軍此行是否可能與美國防長赫格塞斯會晤，大陸國防部發言人張曉剛雖稱，目前沒有可發布的訊息，但也鬆口說「中方對發展中美兩軍關係持開放態度」。

張曉剛30日主持大陸國防部例行記者會，他首先宣布，10月30日至11月2日，大陸國防部長董軍將赴吉隆坡出席第12屆東協防長擴大會、第15次中國—東協防長非正式會晤。

張曉剛說，期間，董軍將在東協防長擴大會圍繞回顧東協防長擴大會成立15周年主題作大會發言，在中國—東協防長非正式會晤中就「面向未來的中國—東協防務合作」發言，並將與「有關國家」防務部門領導舉行雙邊會見。

對於媒體關切，董軍此行是否有望上演「中美防長會」，張曉剛雖稱，目前沒有可發布的訊息，但他也先表明，「中方對發展中美兩軍關係持開放態度，希望美方與中方相向而行，共同構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係」。

之後面對外媒持續追問中美元首會晤後的兩軍關係，張曉剛依舊表示，沒有可發布的訊息，並重申上述立場。

至於川普同意韓國打造核潛艇，張曉剛稱，中方在半島問題上的立場和政策保持著連續性穩定性；另，對川普宣稱要重啟核武測試，因為目前俄羅斯排名第二、中國大陸排在第三，張曉剛則回應說，中國的核政策是一貫的、明確的。

記者會上，還有伊拉克媒體提問說，據報導大陸正向伊拉克出售武器和飛機以換取石油，想了解出售的武器是什麼，張曉剛表示，「我不瞭解你說的有關情況」。