川習會 央視：習近平希望讓中美關係這艘大船平穩前行

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平星期四與美國總統川普在韓國釜山會晤，並在兩國旗幟面前握手。 （央視截圖）
據央視新聞報導，中美元首會晤雙方開場白部分，大陸國家主席習近平和美國總統川普各自表達了自己的意願。習近平希望讓中美關係這艘大船平穩前行，做夥伙、做朋友；川普則表示，相信中美將建立長期友好關係。

習近平特別強調了面對風浪和挑戰，他與川普總統作為掌舵人，應當把握好方向，駕馭住大局讓中美關係這艘大船平穩前行，同時提出中美應當做夥伴、做朋友。這是歷史的啟示，也是現實的要求。他說，當今世界還有很多難題，中美可以共同展現大國擔當多辦一些有利於兩國和世界的大事。

川普則表示，能與我長時間的老朋友見面，我感到非常榮幸。我們即將與中國非常傑出、備受尊敬的中國國家主席進行一些討論。我想我們已經達成了很多共識，現在我們還會達成更多共識。習主席是一位偉大國家的偉大領導人。我相信我們將建立長期良好的關係。我們已經達成了很多共識，還會達成更多共識，相信我們將建立長期良好的關係。

央視新聞節目「大國在前線」主持人稱，每當中美關係進入到一些重要時刻的時候，元首外交都在發揮着至關重要的引領作用。元首外交可以做頂層設計和戰略引領，從而使得中美雙方努力的做到管控危機，凝聚共識，推進合作。在川習會的開場白部分當中，能夠充分的感受到中方堅定的原則立場和建設性的靈活姿態，也期待着這次中美元首會晤可以為中美關係的穩定發展，可以為世界穩定發展做出積極努力。

中美關係 川普 朋友

