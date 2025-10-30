港媒：宣傳戰＋法律戰 大陸「文攻」台灣一浪接一浪

港媒星島日報周四（30日）報導，儘管東部戰區司令員林向陽上將落馬，政委劉青松上將「失蹤」，負責對台作戰的東部戰區沒有主帥，但大陸近期發起對台猛烈「文攻」，既有宣傳戰，又有法律戰，既攻心，又震懾，「一浪接一浪」。

星島日報這篇署名文章引用台灣學者張五岳的話，北京在涉台議題做了很多近乎革命性的變革。北京學者陳桂清則認為，這標誌着反獨促統事業進入新階段，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進。

「十一」前夕，首部以「潛台間諜」為主題、以真人真事改編的電視劇《沈默的榮耀》央視開播，呈現1949年至1950年，潛伏在台的國防部中將參謀次長吳石等四名共諜「隱蔽戰線鬥爭細節」，促統味道濃厚。

在播出《沈默的榮耀》後近一個月，電影「澎湖海戰」發布預告片，由演員易烊千璽飾演康熙皇帝，王學圻飾演福建水師提督施琅，講述施琅率軍統一台灣的戰役故事。預告片在最後還強調了「統一台灣，勢不可擋」，預計將於明年上映。

高喊「我是中國人」的鄭麗文以黑馬之姿當選國民黨主席，中共總書記習近平19日致電祝賀，提及推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

大陸全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，並且高調宣稱，這有利於體現台灣是中國不可分割一部分這一無可辯駁的歷史事實，鞏固國際社會堅持一個中國的格局。之後，北京舉辦台灣光復80周年大會，全國政協主席王滬寧論述「統一後」的七個好處。

中共中央機關報《人民日報》連續三天發布署名「鍾台文」的文章，當中還出現「愛國者治台」的論述，引起側目。

此外，28日，重慶市公安局宣布對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。過去大陸將沈伯洋納入頑固「台獨」分子清單，只是一種政治警示，如今納入司法管理，旨在彰顯對台主權和司法管轄權。

日前公布的「十五五」規劃建議，強調未來五年要促進「祖國統一大業」，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。明年3月公布的「十五五」規劃，可能將台灣管轄的外島金門縣納入規劃。金門與廈門一海之隔，金廈跨海大橋正在興建。