李強預期 未來5年全球政經格局將繼續調整、分化、重組
大陸國務院總理李強30日在人民日報發表署名文章稱，未來五年，全球政治經濟格局將繼續經歷大調整、大分化、大重組，中國發展面臨的不確定、難預料因素將增多。因此「十五五」時期（2026年至2030年）要更加關注對發展和安全具有基礎性影響的事，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，使發展根基更穩、韌性更強。
李強30日在人民日報三版發表署名文章：「『十五五』時期經濟社會發展的指導方針」指出，中共二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），明確提出了「十五五」時期經濟社會發展指導方針。
文章表示，「十四五」時期，中國有效應對世紀疫情嚴重衝擊和一系列重大風險挑戰，經濟社會發展取得新的重大成就，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。「十五五」時期要更加關注對發展和安全具有基礎性影響的事。
李強預期，「十五五」時期，全球政治經濟格局將繼續經歷大調整、大分化、大重組，不確定難預料因素增多，但世界多極化、經濟全球化大勢不可逆轉，中國發展面臨的戰略機遇和風險挑戰並存。
李強說，「面對國際上可能遇到的風高浪急甚至驚濤駭浪，只要國內發展保持健康平穩，我們抵禦衝擊、應對考驗就更有底氣。」他強調，「十五五」期間要集中一切力量、排除一切干擾，接續推進中國式現代化建設。
文章提到，推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種困難矛盾和風險挑戰。「要堅持在發展中固安全、在安全中謀發展，增強經濟和社會韌性」；「安全是發展的前提。要通盤考慮內外部風險挑戰，有力有效防範化解重點領域風險」。
李強表示，《建議》已經全會審議通過，國務院將據此制定「十五五」規劃綱要。深入研究重大問題，謀劃細化重大政策、重大改革、重大項目，制定出一個高質量的綱要。
