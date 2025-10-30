快訊

川習會登場 習近平籲讓中美關係這艘大船平穩前行

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

川習會登場 習近平籲讓中美關係這艘大船平穩前行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
川習會30日上午在韓國釜山登場，大陸國家主席習近平呼籲美國總統川普，攜手讓中美關係這艘大船平穩前行。（美聯社）
川習會30日上午在韓國釜山登場。據央視新聞快訊，大陸國家主席習近平告訴美國總統川普，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

習近平指出，川普當選以來，兩人三次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。

習近平說，前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為兩人今天的會晤提供了必要條件。

習近平強調，中國的發展振興同川普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。

習近平說，「我願繼續同特朗普（川普）總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。」

習近平並讚許川普熱心推動地區熱點問題解決。習近平表示，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

中美關係 川普 習近平

