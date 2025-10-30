快訊

川習會提前登場 是否觸及台灣問題備受矚目

聯合報／ 大陸中心／即時報導
川習會30日上午不到10時已經在韓國釜山登場。（圖／取自央視新聞）
據央視新聞9時51分發出的快訊稱，大陸國家主席習近平與美國總統川普會晤已正式開始，較預訂的10時登場提前。預期這次川習會，雙方將就關稅、船舶港務費、稀土、農產品、芬太尼等議題，形成框架性協議方案。兩人會談是否觸及台灣問題也受到矚目。

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊對香港星島日報表示，中美雙方將達成一些原則性、意向性共識，相信會有一些新突破，元首層面的互動與溝通，能夠加速雙方的妥協進程。

孫成昊預期，中美可能在打擊芬太尼濫用問題上加強情報交流，並在司法層面展開緊密合作；一些敏感度較低的對華技術出口，雙方也存在通過對話協商尋找解決方案的可能性，但美國在科技領域對中國出口管制的政策框架和方向，預計不會有根本性轉變。

在29日的例行記者會上，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。此次會晤，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。「我們願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力。」

美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒什麼好說的，「台灣就是台灣」。

中美關係 美國 川普

相關新聞

川習會提前登場 是否觸及台灣問題備受矚目

據央視新聞9時51分發出的快訊稱，大陸國家主席習近平與美國總統川普會晤已正式開始，較預訂的10時登場提前。預期這次川習會...

習近平專機即將抵達韓國釜山 預計10時與川普會面

據大陸央視新聞30日約8時50分發布的報導，大陸國家主席習近平乘專機即將抵達韓國釜山，應大韓民國總統李在明邀請，赴韓國慶...

四中公報未提和統？ 陸國台辦重申：願為和統創造廣闊空間

中共近期對台論述頻出，中共廿屆四中全會閉幕後發表的會議公報，被關注到並未提及「和平統一」四字，對此大陸國台辦發言人彭慶恩...

川習會登場 習近平籲讓中美關係這艘大船平穩前行

川習會30日上午在韓國釜山登場。據央視新聞快訊，大陸國家主席習近平告訴美國總統川普，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作...

紀檢今年前3季報告…陸立案調查 省部級高官達90人

中共官場貪腐情況仍然嚴峻，在近期多位官員落馬後，根據官方最新通報，今年一至九月全大陸紀檢監察機關共立案七十八點九萬件，其...

宣傳對台經貿？國台辦經濟局長彭慶恩 兼任新發言人

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來新的發言人，由國台辦...

