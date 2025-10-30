習近平專機即將抵達韓國釜山 預計10時與川普會面

據大陸央視新聞30日約8時50分發布的報導，大陸國家主席習近平乘專機即將抵達韓國釜山，應大韓民國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經合組織第32次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。

習近平此行重頭戲是與美國總統川普舉行會談。美國白宮周三公布，美國總統川普將於韓國當地時間周四上午11時（台北周四上午10時）開始與習近平會晤。大陸外交部周三下午也宣布，經中美雙方商定，習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山與川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

央視新聞稱，陪同習近平出訪的有：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。