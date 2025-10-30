聽新聞
紀檢今年前3季報告 陸立案調查省部級高官達90人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中共中央軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍。路透
中共中央軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍。路透

中共官場貪腐情況仍然嚴峻，在近期多位官員落馬後，根據官方最新通報，今年一至九月全大陸紀檢監察機關共立案七十八點九萬件，其中省部級幹部達九十人，超越過去兩年的數據。

中共中央紀委國家監委網站昨日通報，今年一至九月大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報三一四點四萬件次，立案七十八點九萬件，其中立案省部級幹部九十人、廳局級幹部三七○四人、縣處級幹部三點一萬人、鄉科級幹部十點六萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任七點二萬人。

另外今年前三季，大陸共處分六十七點七萬名各級官員。其中省部級幹部四十一人。通報並稱，在堅持「受賄行賄一起查」，今年前三季還立案行賄人員二點五萬人，移送檢察機關三一二七人。

中國大陸今年落馬的「首虎」是大陸國家煙草專賣局前副局長張天峰，他因「涉嫌嚴重違紀違法」，於今年一月官宣被查。

近期落馬的在任省部級官員，包含山西省長金湘軍、廣西自治區主席藍天立、內蒙古自治區主席王莉霞等，此外還有大陸證監會前主席易會滿、前寧夏自治區主席劉慧等。軍隊部分，近期大陸國防部一口氣宣布九位共軍上將被開除黨籍軍籍，包含中共政治局委員兼軍委副主席何衛東、軍委委員兼政治部主任苗華、東部戰區司令員林向陽等。

大陸財新網報導，自二○二三年七月起，中共中央紀委國家監委網站開始公布每個季度立案「中管幹部」數量。二○二三年全年立案中管幹部八十七人，處分省部級幹部四十九人。去年全年立案省部級及以上幹部七十三人，處分省部級及以上幹部七十三人。

財新網指出，今年第三季「打虎」數量創中共二十大以來新高。根據官方通報，今年第一、二、三季度分別立案省部級幹部十三、卅人、四十七人；處分省部級幹部十四人、十六人、十一人。

