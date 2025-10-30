宣傳對台經貿？國台辦經濟局長彭慶恩 兼任新發言人

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來新的發言人，由國台辦經濟局長彭慶恩出任。他昨日首次主持國台辦記者會，正式亮相。若無其他異動，這也將使國台辦擴增至四個發言人的格局，除彭慶恩外，還包括副主任吳璽，新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮。

大陸國台辦例行記者會昨日上午舉行，國台辦新聞局長、發言人陳斌華首先進入發布廳，向媒體介紹新任發言人、經濟局局長彭慶恩，「今天的發布會將由他主持，希望大家像支持我、鳳蓮（朱鳳蓮）和前幾任發言人一樣，支持慶恩局長做好新聞發布工作」。

彭慶恩稱，「我將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹我們對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的了解與理解」。

彭慶恩於去年底接任國台辦經濟局長，公開資料顯示，他生於一九六九年一月，為河南葉縣人，曾在國台辦研究局、秘書局、經濟局工作，也曾任國台辦「海峽兩岸關係研究中心」主任。

按照去年底大陸國新辦公布的各機關發言人名錄，國台辦有副主任吳璽、新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮三位發言人，此次彭慶恩出任新發言人後，則呈現四人格局。

對於國台辦對台宣傳增加，彭慶恩昨日回應「沒有特別的原因，是正常的工作安排」，他亦表示自己會繼續保留經濟局長職位。而由於經濟局主管兩岸「三通」與統籌指導對台經濟工作、台商投資等，彭出任發言人是否有宣傳對台經貿工作的意涵，值得留意。