四中公報未提和統？陸國台辦重申：願為和統創造廣闊空間

中共近期對台論述頻出，中共廿屆四中全會閉幕後發表的會議公報，被關注到並未提及「和平統一」四字，對此大陸國台辦發言人彭慶恩昨在記者會上重申「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，並指大陸「願意為和平統一創造廣闊空間」，「但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

對於中共此次於四中全會通過「十五五規劃建議」，彭慶恩也強調，大陸將深入貫徹全會精神，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

有陸媒提問，四中全會公報強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」，有何寓意？彭慶恩重申，大陸對台大政方針是一貫的、明確的。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。我們願意為和平統一創造廣闊空間，同時以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

另外，大陸全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復八十周年大會上，提出和平統一後台灣有七個「更好」，彭慶恩昨日進一步強調，「祖國大陸」人口多、市場廣、產業強，完全容得下來自台灣的商品和企業，台灣經濟發展將煥發新的活力。兩岸實現互聯互通、應通盡通，台灣的能源資源保障將得到增強，基礎設施建設將得到發展。在中華文化的傳承和滋養中，台灣同胞的創造力將會得到充分激發等。

彭慶恩還指出，「有強大祖國做後盾，台灣的安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴」。

而就賴總統強調紀念古寧頭戰役勝利以及「和平一定要靠實力」，彭慶恩則批評，「賴清德此番言行不僅暴露其對歷史的不知敬畏，背叛民族的醜行，更暴露其妄圖『以武拒統』、『以武謀獨』的不自量力」。「台獨與台海和平水火不容，兩岸統一才能永保台灣太平」。