四中公報未提和統？陸國台辦重申：願為和統創造廣闊空間

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
大陸國台辦經濟局長、新任新聞發言人彭慶恩在29日記者會亮相。記者陳政錄／攝影
中共近期對台論述頻出，中共廿屆四中全會閉幕後發表的會議公報，被關注到並未提及「和平統一」四字，對此大陸國台辦發言人彭慶恩昨在記者會上重申「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，並指大陸「願意為和平統一創造廣闊空間」，「但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

對於中共此次於四中全會通過「十五五規劃建議」，彭慶恩也強調，大陸將深入貫徹全會精神，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

有陸媒提問，四中全會公報強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」，有何寓意？彭慶恩重申，大陸對台大政方針是一貫的、明確的。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。我們願意為和平統一創造廣闊空間，同時以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

另外，大陸全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復八十周年大會上，提出和平統一後台灣有七個「更好」，彭慶恩昨日進一步強調，「祖國大陸」人口多、市場廣、產業強，完全容得下來自台灣的商品和企業，台灣經濟發展將煥發新的活力。兩岸實現互聯互通、應通盡通，台灣的能源資源保障將得到增強，基礎設施建設將得到發展。在中華文化的傳承和滋養中，台灣同胞的創造力將會得到充分激發等。

彭慶恩還指出，「有強大祖國做後盾，台灣的安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴」。

而就賴總統強調紀念古寧頭戰役勝利以及「和平一定要靠實力」，彭慶恩則批評，「賴清德此番言行不僅暴露其對歷史的不知敬畏，背叛民族的醜行，更暴露其妄圖『以武拒統』、『以武謀獨』的不自量力」。「台獨與台海和平水火不容，兩岸統一才能永保台灣太平」。

中共 經濟發展 一國兩制 台獨 台灣問題 台灣光復八十周年 兩岸關係和平發展 國台辦 九二共識

延伸閱讀

習近平、高市將在韓首次會晤？日媒指兩國開展協調 陸外交部回應了

日本共同社29日引述多名政府相關人士報導，日中兩國政府擬在韓國亞太經合會（APEC）峰會期間，於31日舉行日本新任首相高...

陸外交部宣布了！習近平明在南韓釜山會晤川普 上次見面已是6年前

美國總統川普日前已多次預告，將於30日與大陸國家主席習近平在韓國APEC期間舉行會晤。大陸外交部29日下午終於官宣「習川...

紀檢今年前3季報告 陸立案調查省部級高官達90人

中共官場貪腐情況仍然嚴峻，在近期多位官員落馬後，根據官方最新通報，今年一至九月全大陸紀檢監察機關共立案七十八點九萬件，其...

宣傳對台經貿？國台辦經濟局長彭慶恩 兼任新發言人

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來新的發言人，由國台辦...

陸委會：中共提懲獨名單 研判未來擬通報國際刑警組織

大陸委員會指出，中共持續發布懲獨名單、制裁措施及立案調查等舉措，結合其內部法令追責，擴大對台威懾壓迫，研判未來可能將懲獨...

