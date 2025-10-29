香港藝人許紹雄病逝 揭腎癌在香港激增趨勢

香港知名藝人許紹雄離世，初步證實其患上腎癌，引發器官衰竭不治。透過許紹雄的辭世，引爆出香港腎癌十年激增四成七的數據，這一致命癌症已成港最兇殺手之一。

許紹雄十月二十八日在香港離世，最新消息指他患上的是腎癌，在香港名人住的私家養和醫院住院治療，近日病情急轉直下，二十八日凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭，最終安詳離世。

許紹雄最終因腎癌不治，揭出這一癌症在香港已成增長最快的「隱形殺手」，過去十年間香港腎癌發病率激增近47%。香港癌症登記處數據說，腎癌約佔所有新確診癌症的3%，位列香港十大常見癌症之一。

因許紹雄離世，引起香港的腎癌關注。香港醫學資烞稱腎癌亦稱腎細胞癌，起源於腎臟的惡性腫瘤，約85%病例始於腎小管內壁。如未及時治療，癌細胞不僅會持續生長，更可能擴散至淋巴結、肺部、骨骼等重要器官，最終危及生命。

香港媒體now新聞有專門節目，介紹腎癌六大病徵、六大高危因素及預防對策等，呼籲香港人及早察覺這個「隱形殺手」。香港醫院管理局特別指出，六大因素會增加罹患腎癌的風險，第一大風險是吸煙，吸煙者風險比非吸煙者高出約一倍，煙草有害物質長期積累於腎臟，引致細胞病變。其他還包括肥胖、高血壓、家族病史等。