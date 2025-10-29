港警逮捕5人 指涉嫌向2019年反送中示威者提供武器

快訊

中央社／ 香港29日電

港警方昨天拘捕了5人，指控他們涉嫌在6年前向「反送中」運動示威者提供武器。

香港警務處國家安全處今天向媒體公布，宣稱被捕的5人涉嫌在2019年底「反送中」運動期間，「向參與多區暴動的暴徒製造及提供武器，意圖製造嚴重傷亡」；警方在行動中並查獲港幣25萬元（新台幣100萬元）現金，據信與犯罪有關。

據公布，被捕人士為2男3女，年齡介於32至60歲間，警方指他們涉嫌觸犯「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及維護國家安全條例下的「煽動」罪。

香港警方表示，這5人正被扣查，不排除會有更多人被捕。

警方並指稱，其中1名被捕者也涉嫌在多個社交媒體多次發布「煽動文章」，內容包括「煽動他人憎恨港府」及作出不守法行為。

港警 香港 國家安全

