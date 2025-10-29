聽新聞
習近平、高市將在韓首次會晤？日媒指兩國開展協調 陸外交部回應了
日本共同社29日引述多名政府相關人士報導，日中兩國政府擬在韓國亞太經合會（APEC）峰會期間，於31日舉行日本新任首相高市早苗和大陸國家主席習近平的首次會談，已就此展開協調。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆也在29日下午的例行記者會做出回應。
路透指出，習近平與高市早苗本周都將出席在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，這為大陸領導人和以對中立場強硬聞名的日本新任首相高市早苗，在中立立場上的會晤提供機會。
大陸外長王毅28日與日本新任外相茂木敏充舉行首次通話。王毅稱，中方注意到日本新內閣「釋放的一些積極信號」，但未透露更多細節。他並表示，「高層交往對中日關係發展具有重要意義」，被認為暗示了習近平可能與高市早苗會晤。
針對王毅所提的「積極信號」具體而言是什麼，大陸外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上，回應日本電視台提問時，指出中方注意到日方在（外長）通話中表示，「中國是日本的重要鄰國，高市首相高度重視日中關係，日方從來無意同中方脫鉤斷鏈。」
「中方重視日方的上述表態。」郭嘉昆強調，希望日方恪守中日四個政治文件原則，同中方一道維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。
至於共同社提問，「中方願意在韓國舉行日中首腦對話嗎？」郭嘉昆僅回應，「你提到的具體會晤，我目前沒有可以提供的訊息。」
