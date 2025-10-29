川習將會晤 學者：中美關係需要領導人戰略引領

快訊

中央社／ 台北29日電

中國外交部宣布，中美領導人明天在韓國會晤。學者評析，中美關係愈有挑戰，愈需要加強領導人的戰略引領，防止誤判；經濟議題若有進展，將可為其他議題爭取更具建設性空間。

中國外交部今天下午宣布，經過中美雙方商定，中國國家主席習近平將於當地時間30日在韓國釜山會晤美國總統川普（Donald Trump），對於中美關係和雙方共同關心問題交換意見。

上海復旦大學美國研究中心教授韋宗友在澎湃新聞29日報導中指出，中美領導人會晤對於穩定和發展中美關係有無可替代重要性，中美關係愈是面臨挑戰，愈需要加強領導人對於兩國關係的戰略引領，防止誤解、誤判。

韋宗友認為，中美經貿關係本質是互利共贏、高度相互依存。基於實際考量，川普政府重回談判桌的動作表明，穩定健康的中美關係，尤其是經貿關係，有利於美國國內經濟發展，川普有長期從商經驗，顯然有認識到這一點。

韋宗友坦言，單一次的中美領導人會晤無法完全解決中美關係存在的許多問題；不過只要雙方相向而行、積少成多，仍能找到妥善處理分歧的路徑，化解彼此的經貿摩擦。

美國智庫外交關係協會（CFR）高級研究員、美國喬治城大學（Georgetown University）國際事務教授凱強（Charles Kupchan）在澎湃新聞29日報導中表示，中美雙方即使無法在會晤中達成貿易協定，至少能找到足夠共識做為未來談判基礎。

凱強認為，如果中美可以在大豆、高端半導體等棘手經濟議題上取得進展，這將為華盛頓與北京在其他議題上建立更具有建設性的關係，例如俄烏戰爭或中東問題，在這些議題上，中美利益不是完全對立，彼此存在合作空間，哪怕初期空間有限。

中美關係 川普 習近平

