APEC峰會 習近平見不見日相高市早苗？陸外交部吐這句

中央社／ 台北29日電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

針對中國國家主席習近平在韓國出席APEC峰會期間，是否願意與日本新任首相高市早苗舉行會談，中國外交部發言人郭嘉昆今天不願正面答覆，僅說「你提到的具體會晤，目前我沒有可以提供的信（訊）息」。

中國外交部下午舉行例行記者會，習近平是否會與高市早苗會面及未來中日關係，成為除「川習會」外媒體關注的另一個焦點。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答日媒接連提問時，針對習近平是否願與高市會面，作上述表示。

此外，有日媒接連著詢問，中國外長王毅昨天與日本新任外相茂木敏充通話中提到，中方注意到「日本新內閣釋放的一些積極信號」，那麼中方認定的「積極信號」具體內容為何。

郭嘉昆回答，中方注意到日方在通話中表示，中國是日本的重要鄰國，日本首相高市早苗高度重視日中關係，「日方從來無意同中方脫鉤斷鏈」，中方重視日方的上述表態。

他說，希望日方恪守「中日四個政治文件原則」，與中方一道維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。

