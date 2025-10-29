快訊

確認「川習會」30日登場！陸外交部：願與美方取得積極成果

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
川習會將於30日在南韓釜山登場，大陸外交部發言人郭嘉昆29日表示，兩人將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通；中方願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。圖為2019年川普（左）和習近平在大阪G20峰會合影。路透資料照
川習會將於30日在南韓釜山登場，大陸外交部發言人郭嘉昆29日表示，兩人將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通；中方願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。圖為2019年川普（左）和習近平在大阪G20峰會合影。路透資料照

大陸外交部29日宣布，大陸國家主席習近平30日將在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，兩人將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通；中方願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。

澎湃新聞報導，郭嘉昆29日下午主持大陸外交部例行記者會。面對媒體提問，「川普表示他對於這次中美領導人會晤持樂觀態度，並認為許多問題將會得到解決，中方對於會晤有何期待？」郭嘉昆做出上述表示。

郭嘉昆表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。此次會晤兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。「我們願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果」，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。他又說，「我們會適時發布會晤具體情況」。

針對川普29日表示，芬太尼將是會談重點之一，他相信中方會幫助美國遏制芬太尼問題，也願意降低相關關稅，郭嘉昆回應稱，中方在這個問題上的立場是一貫的、明確的。大陸是禁毒最堅決、政策最徹底、記錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多、管制最嚴格的國家之一。

郭嘉昆強調，中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助，並取得積極效果，「對繼續同美方開展合作持開放態度」。他也呼籲美方「應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。」

另外，美國財長貝森特在上週末中美經貿磋商後曾表示，他預計中國將「大量」採購美國大豆。路透29日引述消息人士報導，大陸在川習會前夕釋出善意，已購買至少兩船的美國大豆，這是本季已知的首次採購，標誌著大陸自5月下旬以來首次進口美國大豆。

對此，郭嘉昆僅表示，中方在有關問題上的立場是一貫的，具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問。

大陸外交部發言人29日下午宣布，經中美雙方商定，大陸國家主席習近平將於當地時間30日在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

這將是川普第2任期以來2人的首次面對面會晤，距離上一次面談已過去6年。而今年以來，川習已通過3次電話。第1次是在1月17日，習近平應約通話祝賀川普當選美國總統；第2次是6月5日，2人為貿易戰破冰；第三次是9月19日，就TikTok交易確認框架。

