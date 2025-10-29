快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

陸外交部宣布了！習近平明在南韓釜山會晤川普 上次見面已是6年前

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人29日宣布，「川習會」將在30日於南韓釜山登場。圖為2019年時任美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平在大阪G20峰會舉行會談。路透
大陸外交部發言人29日宣布，「川習會」將在30日於南韓釜山登場。圖為2019年時任美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平在大阪G20峰會舉行會談。路透

美國總統川普日前已多次預告，將於30日與大陸國家主席習近平在韓國APEC期間舉行會晤。大陸外交部29日下午終於官宣「習川會」，表示雙方將就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

央視新聞29日下午3點報導，大陸外交部發言人宣布，經中美雙方商定，大陸國家主席習近平將於當地時間10月30日在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

這將是川普第2任期以來2人的首次面對面會晤，距離上一次面談已過去6年，是在2019年6月在日本大阪舉行的G20領袖高峰會期間。而今年以來，川習2人已通過3次電話。

川普已於29日抵韓，他在從日本飛往韓國的空軍一號上受訪表示，他樂觀看待與習近平的會談，相信可以解決很多問題，預期對美國和對全世界都會有好的結果。川普說，芬太尼將是會談重點之一，他相信習近平會盡力幫美國解決芬太尼的問題，他也願意降低相關的關稅；此外，他也預期美中可以在稀土上取得進展。

川普表示，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

中美關係 川普 習近平 APEC 南韓

