陸「神舟21號」任務就緒 3名太空人將出征

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
10月29日，大陸神舟二十一號載人太空船發射任務組織全區合練，這意味著該太空船即將升空。（圖／取自央視新聞）

陸媒《澎湃新聞》報導，10月29日，大陸神舟二十一號載人太空船發射任務組織全區合練。目前，發射任務各系統已經完成了相關功能檢查，並做好發射前的各項準備。這意味著該太空船即將搭載最新的太空員3人組升空，這也是神舟載人太空船第2批次產品的最後1艘太空船。

據報導，29日上午8點30分許，在北京航太飛行控制中心的統一調度下，酒泉衛星發射中心、西安衛星測控中心以及任務各測控站點實施聯調聯控，全面模擬發射準備、發射以及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程。透過合練，驗證了火箭、太空船、發射場、測控通訊等系統設施設備的可靠性，各系統在任務中的銜接水準都得到了檢驗。

報導指出，合練對神舟二十一號載人太空船與長征二號F遙二十一運載火箭組合體的功能與技術狀態也進行了驗證。針對此任務可能遇到的低溫、季節性大風、沙塵等天氣，發射場系統從氣象預報、塔架密封、空調保障、方案預案等方面制定了針對性措施。

報導稱，中國太空站即將進入交會對接軌道，神舟二十號太空員乘組進行了手控交會對接演練，做好迎接神舟二十一號飛船的準備。

中國載人航天工程辦公室日前表示，10月24日，神舟二十一號載人飛船與長征二號F遙二十一運載火箭組合體已轉運至發射區，計畫近日擇機實施發射。

大陸《航天員雜誌》27日報導稱，神舟二十一號計畫最早於10月31日在酒泉載人發射工位，搭載最新的航天員3人組發射升空。將與神舟二十號3人乘組短暫聚首在中國太空站，工作交接完成後，神舟二十號太空人將返回地球。

報導提到，神舟二十一號任務是中國太空站建站以來的第10次載人飛行任務，此次任務採用的是太空站任務階段「神舟」載人太空船的第2批次產品，為此批次最後1艘太空船。神舟十六號至神舟二十一號共6艘太空船採「組批生產」模式，由中國航太科技集團五院負責研發。這也意味著從神舟二十二號任務開始，將為下一批次的研製飛船。

