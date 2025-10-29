牧師金明日返中傳教被捕 女兒：他明知風險仍服事

中國錫安教會主任牧師金明日10日於廣西家中被捕，他在華府的女兒金婷雅持續奔走國會與智庫爭取支持。她昨天表示，父親曾多次有機會在海外定居，但每次都選擇回中國；明知風險，卻仍在充滿敵意的土地服事。

中國錫安教會9日面臨大規模抓捕，「對華援助新聞網」日前引述知情人士指出，警方審訊重點集中於金明日等3名牧師，試圖在他們日常事務與教會運作中尋找可供立案的證據，所涉罪名包括「非法利用信息網絡罪」、「非法經營罪」與「詐騙罪」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）12日要求立刻放人，但目前仍有23位教會領袖被囚。金婷雅（GraceJin）27日在「共產主義受害者紀念基金會」（Victimsof Communism Memorial Foundation）舉辦的論壇上再次發聲，敦促北京立即無條件釋放錫安教會成員。

她表示，他們當中許多人是在年幼的孩子面前被帶走，如今留下家庭孤立無援。「我的父親和其他幾位年長的領袖都有健康問題，我們非常擔心他們在監獄中的處境」。

而這23人在被起訴和正式逮捕之前，還有大約20天左右的窗口。金婷雅把握時間，透過不斷公開談論這起國際事件，盼能對中國形成持續壓力。

金婷雅說，中國共產黨企圖控制中國的一切人與事，包括最私密的信仰，但這只會適得其反。在錫安教會自身的歷史中，政府試圖脅迫與控制信徒，反而揭露威權主義意識形態的空洞，彰顯信仰的力量，最終反而促進教會的成長。

中國政府2018年沒收錫安教會的資產及禮拜堂，這樣的壓力反而使教會擴展至全中國，發展至最大規模。金婷雅回憶，當時教會每天觸及1萬人之多。

「然而，我仍不得不承認，當我看到我的父親以及其他僅僅試圖按照上帝的話語活出信仰、並服事家庭與社群的人被迫害、被戴上手銬從家中拖走時，我感到絕望與無助。」

金婷雅說，金明日如今身陷囹圄，是因為他對中國及其人民的愛。他曾有多次機會可以定居海外，但每一次都選擇回到中國。他明知風險，仍決定在充滿敵意的土地上牧會與服事。「而我相信，這正是中共最害怕的那種信念」。

她形容自己身陷絕望的深處，但未失去希望，甚至相信有天父親能與她站在一起，並引用長期遭受迫害的異議人士、後來成為捷克總統的哈維爾（VáclavHavel），在與故教宗若望保祿二世（Pope John PaulII）會面時所說的話：「此時此刻，我正在經歷一場神蹟。」

報導指出，錫安教會2007年成立，為未註冊的家庭教會性質，影響力覆蓋中國40多座城市，擁有總數多達5000人參與的主日聚會。

錫安教會北京主堂2019年遭強制關閉，金明日被列入「邊控」，自此無法出境與家人團聚。今年初起，錫安教會在全國多個城市的分堂陸續遭調查、人員被約談。