哈薩克新外長訪陸見王毅 稱恪守一中原則、願保持各層級友好交往

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2025年10月28日，大陸外交部長王毅（右）在北京與哈薩克新任外長科舍爾巴耶夫（Yermek Kosherbayev）會談。（圖／取自大陸外交部網站）
2025年10月28日，大陸外交部長王毅（右）在北京與哈薩克新任外長科舍爾巴耶夫（Yermek Kosherbayev）會談。（圖／取自大陸外交部網站）

應大陸外長王毅邀請，哈薩克新任外長科舍爾巴耶夫（Yermek Kosherbayev）27日至28日對陸進行正式訪問。科舍爾巴耶夫在兩國外長會談中表示，哈方將繼續堅定恪守一個中國原則，願同中方保持各層級友好交往。

據大陸外交部網站，王毅在會談中祝賀科舍爾巴耶夫出任外長，表示中方願同哈方一道，以落實兩國元首共識為遵循，鞏固戰略互信，賡續世代友好，高質量共建「一帶一路」，推動中哈關係持續邁上新台階。

王毅指出，中方始終視哈薩克為大陸「周邊外交」的優先方向，願同哈方保持高層交往，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，深化經貿投資、互聯互通、能源礦產、科技創新等重點領域合作，拉緊人文交流紐帶。

王毅表示，中方願與哈方不斷做優做強上海合作組織、中國—中亞機制等平台，為促進地區和平與發展發揮更大作用。願同哈方攜手踐行四大全球倡議（大陸國家主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議），適應全球南方發展壯大，維護發展中國家共同權益。

據大陸外交部引述，科舍爾巴耶夫指出，兩國元首友誼是哈中關係引以為豪的突出特徵，哈方感謝中方支持哈維護主權、獨立和領土完整，將繼續堅定恪守「一個中國原則」，堅定支持中方維護核心利益，願同中方一道落實好兩國元首共識，保持各層級友好交往，深化各領域務實合作，推動哈中永久全面戰略夥伴關係不斷取得新的更大發展。

央視報導，根據哈薩克總統網站9月26日發布總統令，免去政府副總理科舍爾巴耶夫的職務，將其任命為外長。他曾擔任駐俄大使和東哈薩克州州長等職。2月被任命為政府副總理。原外長努爾特列烏（Murat Nurtleu）改任負責國際事務的總統助理。

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

中國大陸擬在英國倫敦新建超級大使館，爭議已持續7年之久。英國首相施凱爾近日表示，不會因外界施壓而批准這一項目，他還提到大...

哈薩克新外長訪陸見王毅 稱恪守一中原則、願保持各層級友好交往

應大陸外長王毅邀請，哈薩克新任外長科舍爾巴耶夫（Yermek Kosherbayev）27日至28日對陸進行正式訪問。科...

賴清德促挺修「國安十法」 陸國台辦：圖謀「台獨專制」

為因應中共威脅，總統賴清德呼籲朝野支持包括反滲透法、兩岸條例等內在的「國安十法」修法。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩29日...

王滬寧稱統一後「7個更好」 陸國台辦：一國兩制是最佳方式

中共近期對台論述頻出，在中共四中全會閉幕，發表會議公報、審議通過十五五規劃的建議後，大陸全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復...

開臉書粉專引台灣網友互動 陸國台辦：認真對待每則留言

大陸國台辦近期為強化對台宣傳管道，上周宣布在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號，引起許多網友討論關...

大陸國台辦新發言人亮相 經濟局長彭慶恩主持記者會

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來...

