賴清德促挺修「國安十法」 陸國台辦：圖謀「台獨專制」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長彭慶恩29日以新任新聞發言人身分，主持國台辦例行新聞發布會。（記者陳政錄／攝影）
為因應中共威脅，總統賴清德呼籲朝野支持包括反滲透法、兩岸條例等內在的「國安十法」修法。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩29日抨擊稱，這是是企圖仗惡法施惡行，進一步製造「綠色恐怖」、「寒蟬效應」、升高兩岸對立對抗，為圖謀「台獨專制」打開方便之門。

國台辦經濟局長彭慶恩29日以新任新聞發言人身分，主持國台辦例行新聞發布會。他說，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，急於推動所謂「修法」，就是企圖仗惡法施惡行，進一步製造「綠色恐怖」、「寒蟬效應」、升高兩岸對立對抗，為圖謀「台獨專制」打開方便之門。

彭慶恩表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意。賴清德當局無視島內民生、民意，不斷撕裂台灣社會，嚴重破壞兩岸關係，導致台海緊張動盪。種種倒行逆施必遭反對，注定失敗。

至於我陸委會主委邱垂正表示，基於國家主權，不會接受「九二共識」這種政治前提。彭慶恩回應，1992年兩岸雙方經過協商達成了各自以口頭方式表達「海峽兩岸均堅持一個中國」的共識，即「九二共識」。「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸對話協商的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

彭慶恩說，堅持「九二共識」，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

至於我政府清查公務員持有大陸身分證件情況，彭慶恩說，台灣居民自願申領大陸身分證件是其享有的合法權利，民進黨採取各種手段威脅恐嚇台灣同胞，製造「綠色恐怖」，阻撓破壞兩岸同胞走近走親，其所作所為嚴重侵犯台胞個人隱私，不得人心。他還強調，台胞申領大陸各類證件情況及證件信息受到有關部門嚴格保護，外界無法獲取。

另對海基會秘書長羅文嘉呼籲，民眾不要相信大陸為了統戰所稱的宗教交流，彭慶恩回應稱，有關說法完全是抹黑汙衊，再次暴露民進黨當局對兩岸同胞走近走親的恐懼，和阻撓禁限兩岸交流的險惡用心。

