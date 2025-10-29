快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

王滬寧稱統一後「7個更好」 陸國台辦：一國兩制是最佳方式

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長、新任新聞發言人彭慶恩29日表示，「和平統一、一國兩制」是統一的最佳方式，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦經濟局長、新任新聞發言人彭慶恩29日表示，「和平統一、一國兩制」是統一的最佳方式，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。（記者陳政錄／攝影）

中共近期對台論述頻出，在中共四中全會閉幕，發表會議公報、審議通過十五五規劃的建議後，大陸全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復八十周年大會上，提出和平統一後，台灣有七個「更好」。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩29日強調，「和平統一、一國兩制」是最佳方式，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

國台辦經濟局長彭慶恩29日以新任新聞發言人身分，主持國台辦例行新聞發布會。他表示，中共總書記習近平指出，「『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。」

他說，祖國大陸人口多，市場廣，產業強，完全容得下來自台灣的商品和企業。立足祖國大陸超大市場和規模經濟優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟發展將煥發新的活力。兩岸實現互聯互通、應通盡通，台灣的能源資源保障將得到增強，基礎設施建設將得到發展。兩岸實現公共服務和公共資源共享，將為台灣同胞生活提供更多便利，共享中國式現代化發展成果。

彭慶恩還說，在中華文化的傳承和滋養中，台灣同胞的創造力將得到充分激發，精神文化生活將更加豐富多彩。有強大祖國做後盾，台灣的安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

對於中共四中全會會議公報、《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（十五五規劃的建議），彭慶恩也強調，大陸將深入貫徹全會精神，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

另就陸媒提問，中共二十屆四中全會公報強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」，彭慶恩重申，大陸對台大政方針是一貫的、明確的。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

他還提到，大陸紀念台灣光復八十周年大會「受到兩岸同胞高度關注，引發強烈反響」，中共中央台辦、國務院台辦將深入貫徹落實中共中央決策部署和紀念大會精神，團結廣大台灣同胞為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥；對於將10月25日設立為台灣光復紀念日，彭慶恩說，這展示了大陸全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。

中共 經濟發展 台灣光復八十周年

延伸閱讀

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

台灣光復80周年敏感時刻 央視：多架共機赴台島周邊模擬對抗訓練

鄭麗文當選國民黨主席願赴陸會面習近平 陸國台辦「這麼回應」

吸引台灣人 陸國台辦：將擴大辦理「一次有效台胞證」口岸範圍

相關新聞

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

中國大陸擬在英國倫敦新建超級大使館，爭議已持續7年之久。英國首相施凱爾近日表示，不會因外界施壓而批准這一項目，他還提到大...

哈薩克新外長訪陸見王毅 稱恪守一中原則、願保持各層級友好交往

應大陸外長王毅邀請，哈薩克新任外長科舍爾巴耶夫（Yermek Kosherbayev）27日至28日對陸進行正式訪問。科...

賴清德促挺修「國安十法」 陸國台辦：圖謀「台獨專制」

為因應中共威脅，總統賴清德呼籲朝野支持包括反滲透法、兩岸條例等內在的「國安十法」修法。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩29日...

王滬寧稱統一後「7個更好」 陸國台辦：一國兩制是最佳方式

中共近期對台論述頻出，在中共四中全會閉幕，發表會議公報、審議通過十五五規劃的建議後，大陸全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復...

開臉書粉專引台灣網友互動 陸國台辦：認真對待每則留言

大陸國台辦近期為強化對台宣傳管道，上周宣布在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號，引起許多網友討論關...

大陸國台辦新發言人亮相 經濟局長彭慶恩主持記者會

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。