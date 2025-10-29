王滬寧稱統一後「7個更好」 陸國台辦：一國兩制是最佳方式

中共近期對台論述頻出，在中共四中全會閉幕，發表會議公報、審議通過十五五規劃的建議後，大陸全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復八十周年大會上，提出和平統一後，台灣有七個「更好」。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩29日強調，「和平統一、一國兩制」是最佳方式，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

國台辦經濟局長彭慶恩29日以新任新聞發言人身分，主持國台辦例行新聞發布會。他表示，中共總書記習近平指出，「『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。」

他說，祖國大陸人口多，市場廣，產業強，完全容得下來自台灣的商品和企業。立足祖國大陸超大市場和規模經濟優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟發展將煥發新的活力。兩岸實現互聯互通、應通盡通，台灣的能源資源保障將得到增強，基礎設施建設將得到發展。兩岸實現公共服務和公共資源共享，將為台灣同胞生活提供更多便利，共享中國式現代化發展成果。

彭慶恩還說，在中華文化的傳承和滋養中，台灣同胞的創造力將得到充分激發，精神文化生活將更加豐富多彩。有強大祖國做後盾，台灣的安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

對於中共四中全會會議公報、《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（十五五規劃的建議），彭慶恩也強調，大陸將深入貫徹全會精神，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

另就陸媒提問，中共二十屆四中全會公報強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」，彭慶恩重申，大陸對台大政方針是一貫的、明確的。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

他還提到，大陸紀念台灣光復八十周年大會「受到兩岸同胞高度關注，引發強烈反響」，中共中央台辦、國務院台辦將深入貫徹落實中共中央決策部署和紀念大會精神，團結廣大台灣同胞為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥；對於將10月25日設立為台灣光復紀念日，彭慶恩說，這展示了大陸全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。