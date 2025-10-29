開臉書粉專引台灣網友互動 陸國台辦：認真對待每則留言

大陸國台辦近期為強化對台宣傳管道，上周宣布在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號，引起許多網友討論關注、留言互動。對此，大陸國台辦新任發言人彭慶恩29日回應表示，我們將認真對待在帳號上留言的「每位每則留言」，繼續用好這些新的溝通平台，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。

大陸國台辦經濟局長彭慶恩29日以新聞發言人身分，主持例行新聞發布會，對於本報詢問「國務院台辦發言人」帳號引起大量台灣網友留言互動時，做出上述回應。

稍早他回應陸媒提問時還說，「國務院台辦發言人」臉書帳號開通後，收到許多島內（指台灣）網友留言祝福與支持，還有網友留言希望協助尋找大陸親人。這反映出台灣同胞對兩岸關係發展的關切，對獲取正確訊息的需求，以及渴望增進同胞情誼的心聲。

至於陸委會提醒民眾，若國人透過臉書私訊，配合大陸有關懸賞通告提供線索或檢舉將面臨刑期。彭慶恩回應，民進黨當局對此如臨大敵，威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜「言論自由」的虛偽本質。他還說，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害，希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，「我們嚴格依法保護舉報人的訊息和合法權益。」